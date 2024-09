JPMorgan senkt Ziel für Wacker Chemie auf 114 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie nach einem Kapitalmarkttag von 120 auf 114 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe zwar seine bereits 2022 getroffenen Ziele für das Jahr 2030 bestätigt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neu sei aber, dass diese Ziele nun mehr auf Initiativen zur Verbesserung des Margen- und Produktmix basieren und weniger auf Volumenwachstum. Am Markt sei den Zielen schon wenig Glauben geschenkt worden und daran dürften die neuen Erkenntnisse nun nichts ändern./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 23:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 83,86EUR auf Tradegate (20. September 2024, 10:19 Uhr) gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 114 Euro



