Goldpreis beschleunigt die Rekordjagd. Barrick Gold & Co. vor Kursrallye

Der US-Dollar ist nach dem großen Zinsschritt der Fed vom Mittwoch (18. September) am Devisenmarkt gehörig in die Bredouille geraten. Doch nicht nur der Zinsschritt selbst trug dazu bei, auch die Zinsprojektionen der US-Notenbank für die kommenden Jahre hatten ihren Anteil. Die aktuelle Schwäche des Greenbacks manifestiert sich unter anderem in der Entwicklung des US-Dollar-Index. Dieser hat die psychologisch wichtige Marke von 100 Punkten vor Augen. Eine Ausdehnung der aktuellen Abwärtsbewegung unter die 100 Punkte sollte nicht überraschen, was wiederum mit einer Ausweitung der Dollarschwäche einhergehen würde.

Ein zweiter wesentlicher Aspekt ist das steigende Bedürfnis von Marktakteuren, sich gegen Risiken jedweder Art abzusichern. Derzeit steht mit Blick auf den Nahen und Mittleren Osten und dem drohenden Eskalationspotenzial die Geopolitik im Fokus. Diesem Aspekt ist mit belastbaren Zahlen nur schwer beizukommen. Allerdings deuten die anhaltenden Kapitalzuflüsse in die physisch besicherten Gold-ETF und nicht zuletzt die Gold-Käufe von Noten- und Zentralbanken auf das steigende Absicherungsbedürfnis hin.

Auf die technischen Aspekte sei ebenfalls verwiesen. Gold hat aktuell das Momentum auf seiner Seite.

Die Rallye läuft auf Hochtouren und führt das Edelmetall von Rekord zu Rekord. Das zieht ebenfalls Käufer an. Nicht umsonst heißt es: Die Hausse nährt die Hausse. Aus charttechnischer Sicht ist der Ausbruch über die 2.600 US-Dollar ein weiterer Meilenstein. Das Ausbruchsszenario muss sich nun natürlich noch manifestieren, aber der Weg in Richtung 2.700 US-Dollar scheint frei zu sein. Selbst ein Durchmarsch in Richtung 3.000 US-Dollar kann ob der Dynamik der Entwicklungen nicht kategorisch ausgeschlossen werden.

Barrick Gold & Co. vor Kursrallye

Die Goldpreisrallye rückt natürlich unweigerlich auch die Aktien von Produzenten in den Fokus. Barrick Gold und Newmont Corp. zählen sicherlich zu den Basisinvestments und dürften von einem weiter ansteigenden Goldpreis maßgeblich profitieren. Aber es lohnt sich, auch einen Blick in die zweite Reihe zu werfen. Mit Agnico Eagle Mines, Alamos Gold und Kinross Gold gibt es hier mindestens drei vielversprechende Kandidaten. Und diejenigen, die nach dem Besonderen suchen, werden bei Sondersituationen fündig. Hierzu zählen unter anderem kleinere Produzenten mit zum Teil recht hohen Produktionskosten. Aber genau dieser Punkt, der in Zeiten rückläufiger Goldpreise ein immenser Belastungsfaktor für die Unternehmen / Aktien darstellt, entwickelt in Zeiten, in denen der Goldpreis haussiert, besonderen Charme. Der Hebel ist ungleich höher, als bei Unternehmen, die zu moderaten bzw. niedrigen Kosten produzieren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte