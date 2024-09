Europäische Studentengemeinde wächst um 43 %, Dubais führende Bildungsbezirke ziehen Talente aus 170 Ländern an

Bildungscluster der TECOM Group stellt Dubais Rolle im globalen Dialog über Wissen und Innovation auf der EAIE-Konferenz und -Ausstellung in Toulouse, Frankreich, heraus

Mehr als 33.500 Lernende aller Altersgruppen sind im Dubai Knowledge Park und in der Dubai International Academic City untergebracht

DUBAI, VAE, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Die europäische Studentengemeinschaft im Dubai Knowledge Park und in der Dubai International Academic City verzeichnete am Ende des akademischen Jahres 2023–24 ein jährliches Wachstum von 43 %. Dubai festigt so seine herausragende Position als globaler Bildungsstandort.

Die Bezirke, die zusammen den Bildungscluster der TECOM Group bilden, umfassen Universitäten aus der ganzen Welt und bieten eine lebendige Gemeinschaft für Lernende, die durch Aktivitäten, Workshops und Veranstaltungen, die die Zusammenarbeit fördern, miteinander in Kontakt treten können. Dies gab Dubai International Academic City auf der Konferenz und Ausstellung der European Association for International Education (EAIE) bekannt, die vom 17. bis 20. September in Toulouse, Frankreich, stattfand.

Der Dubai Knowledge Park und die Dubai International Academic City bieten eine Reihe von akkreditierten Grund- und Aufbaustudiengängen sowie spezialisierte Weiterbildungs-, Schulungs- und Entwicklungskurse an, um die Hochschulbildung und das lebenslange Lernen zu fördern. Gemeinsam verfügen die Bezirke über eine französische Schülerschaft, die bis zum Ende des akademischen Jahres 2023–24 um mehr als 30 % gewachsen ist.

„Europäische Talente werden von der Suche nach neuen Horizonten angetrieben, auf denen sie sich profilieren können, und ihr Kompass zeigt zunehmend in Richtung futuristischer, multipolarer Zentren wie Dubai", sagte Marwan Abdulaziz Janahi, leitender Vizepräsident des Dubai Knowledge Park und der Dubai International Academic City bei der TECOM Group.

„Dubais überzeugende Mischung aus Möglichkeiten und Verbindungen bietet die robusten, global ausgerichteten Wege, die für das Gedeihen von Innovationen notwendig sind. Unsere dynamischen Bildungsgemeinschaften nutzen diesen innovationsfördernden Rahmen, um zum Treffpunkt für die klügsten Köpfe Europas zu werden – sowohl für die Einrichtungen als auch für die Studierenden. Wir werden weiterhin Talente zusammenbringen, um Kontakte zu knüpfen, zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zum globalen Dialog über Wissen und Innovation zu leisten, ganz im Sinne der Vision der Dubai Economic Agenda ,D33'."