GOLDMAN SACHS stuft Fedex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 332 auf 328 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Geschäftsmix sowie höhere Lohn- und Transportkosten hätten die laufenden Einsparungen mehr als ausgeglichen und die Marge stärker gedrückt als prognostiziert, schrieb Analyst Jordan Alliger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der enttäuschenden Ergebnisse behält er aber seine Kaufempfehlung aufrecht wegen des zyklischen Erholungspotenzials und der Gewinnperspektive, sobald sich die Volumina wieder dauerhaft positiv entwickeln./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 12:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,06 % und einem Kurs von 234EUR auf Tradegate (20. September 2024, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jordan Alliger

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 328

Kursziel alt: 332

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m