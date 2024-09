5 Experten-Tipps, mit denen Steuerberater ihre internen Prozesse optimieren (FOTO)

Speyer (ots) - Überbrückungshilfen, Grundsteuerreform, Energiepauschale und

vieles mehr - seit Beginn der Corona-Pandemie sehen sich viele Steuerkanzleien

mit einer Vielzahl von Zusatzaufgaben konfrontiert. Der Arbeitsaufwand ist

enorm, was selbst Kanzleien mit jahrelangem Erfolg vor Probleme stellt.



"Täglich bekomme ich Anrufe von verzweifelten Steuerberatern, die von Frist zu

Frist hetzen - trotz ihrer langjährigen Erfahrung versinkt ihre Kanzlei im

Chaos. Der Fachkräftemangel verschlimmert die Situation der Steuerberater dabei

noch weiter", sagt Michael Wohlfart. Der Kanzleiberater konnte bereits bei mehr

als 250 Kanzleien interne Prozesse optimieren und dafür sorgen, dass sie sich

wieder unbeschwert auf ihr eigentliches Handwerk fokussieren können. In diesem

Artikel gibt er fünf praktische Tipps, mit denen Steuerberater ihren

Kanzleialltag stressfrei gestalten und reibungslose Abläufe sicherstellen.





Tipp 1: Persönliche Assistenz einstellenUm die eigene Arbeitsbelastung schnell und nachhaltig zu reduzieren, rät MichaelWohlfart zu einer Delegierung vieler Arbeiten an eine persönliche Assistenz.Denn oft geht wertvolle Arbeitszeit verloren, weil Steuerberater und gutbezahlte Fachkräfte ihre Zeit am Kopierer, für die Bearbeitung der Post oder mitdem Führen von einfachen Telefonaten verschwenden. Dem kann man sofort abhelfen,indem man eine persönliche Assistenz einstellt.Diese Kräfte sind meist gelernte Bürokaufleute und am Arbeitsmarkt in der Regelverfügbar. Kanzleiberater Wohlfart rät auch dazu, diese Mitarbeiter möglichst inVollzeit zu beschäftigen, da es wenig Sinn ergibt, wenn die Assistenz nurhalbtags da ist und die Fachkräfte dann nachmittags wieder den Telefondienstübernehmen müssen.Tipp 2: Stille Zeiten einführenDer Arbeitsalltag vieler Kanzleien ist enorm stressig. Mit der Einführung vonstillen Zeiten können Führungs- und Fachkräfte ihre wertvolle Zeit für besondersfordernde Tätigkeiten reservieren. Die stille Zeit schirmt den Steuerberater vonallen äußeren Störungen ab und sollte mindestens eine Stunde am Tag einnehmen.In dieser Zeit sollten Steuerberater natürlich nicht ihre E-Mails checken oderden Schreibtisch aufräumen, sondern den Zeitraum zum ungestörten Arbeitennutzen. Wer diese Zeitabschnitte als echte Termine fest einplant, kann sich sokünftig hoch konzentriert mit strategischen Entscheidungen oder besondersschwierigen Fällen befassen.Tipp 3: Telefon in den Griff bekommenZusammen mit den E-Mails stellt das Telefon oftmals die größte Störquelle ineiner Kanzlei dar. Statt ständig aus der eigenen Tätigkeit herausgerissen zu