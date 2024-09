Nächste große Zinssenkung der Fed könnte im November kommen, sagt JPMorgan

Feroli hatte den jüngsten Zinsschritt der Federal Reserve am Mittwoch genau prognostiziert. Die Zentralbank hat auf ihrer Sitzung am Mittwoch eine Senkung um einen halben Prozentpunkt oder 50 Basispunkte ihres Leitzinses genehmigt, was im Widerspruch zu der von vielen Wall-Street-Ökonomen und -Strategen erwarteten Senkung um 25 Basispunkte stand.

Sollten die US-Arbeitsmarktdaten weiterhin schwach ausfallen, könnte die Fed laut US-Chefökonom Feroli auf ihrer Sitzung am 6. und 7. November, zwei Tage nach der US-Präsidentschaftswahl, den Schritt um einen halben Prozentpunkt wiederholen.

"Was unseren Ausblick betrifft, so erwarten wir immer noch ein schnelleres Tempo der Zinsnormalisierung als der Medianpunkt", sagte Feroli in einer Kundenmitteilung nach der Fed-Sitzung in dieser Woche.

Und weiter: "Unsere Erwartung einer Zinssenkung um 50 Basispunkte bei der nächsten Sitzung Anfang November hängt von einer weiteren Abschwächung der beiden Beschäftigungsberichte bis dahin ab. Günstigere Arbeitsmarktdaten würden stattdessen das Goldilocks-Szenario besiegeln, das für den Rest des Jahres eine Zinssenkung um 25 Basispunkte pro Sitzung vorsieht."

Fed-Chef Jerome Powell betonte auf seiner Pressekonferenz nach der Sitzung am Mittwoch die Abhängigkeit von Daten und stellte fest, dass die US-Wirtschaft gesund sei, die Zentralbank aber ihre Politik neu ausrichten wolle, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen, anstatt nur die Inflation zu bekämpfen.

"Letztendlich war das, was wir in Powells Aussagen am wichtigsten fanden, auch das Unerwartetste: Zukünftige Entscheidungen werden von den Daten abhängen", so Feroli. "Wenn sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verschlechtert, könnten weitere große Kürzungen bevorstehen. Wenn sich das Beschäftigungswachstum und die Arbeitslosenquote stabilisieren, ist der Weg frei für eine allmähliche Rückkehr zur Neutralität."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion