MicroStrategy legt nach: 700 Millionen US-Dollar für weitere Bitcoin-Käufe

MicroStrategy kann es nicht lassen: Wie das für seine Bitcoin-Investments bekannte Software-Unternehmen in dieser Woche mitteilte, sollen für zusätzliche Krypto-Investitionen neue Schulden aufgenommen werden. Durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen plant die Firma, insgesamt 700 Millionen US-Dollar einzunehmen - und anschließend unter anderem in Bitcoin zu investieren.

Nach dem jüngsten Kauf in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar hält das Unternehmen nun 244.800 BTC in seinem Portfolio. Im Durchschnitt hat Microstrategy etwa 38.585 US-Dollar pro Bitcoin bezahlt.

Insgesamt plant das Unternehmen, 875 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen aufzunehmen. Ein Teil dieser Mittel soll zur Ablösung alter Anleihen verwendet werden, während der Rest direkt in neue Bitcoin-Ankäufe sowie allgemeine Unternehmenszwecke fließen wird.

Für Rückenwind sorgte auch die Fed-Zinssenkung am Mittwoch. In der Folge stieg der Risikoappetit der Anleger, die auch bei Krypto-Aktien zugriffen. Der Aktienkurs von MicroStrategy liegt in der laufenden Woche knapp fünf Prozent im Plus. Auf 12-Monats-Sicht verzeichnet die Aktie einen Zuwachs von rund 300 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion