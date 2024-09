Fedex kappt Jahresziele - Aktie sackt ab

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern Fedex wird nach einem enttäuschenden Quartal pessimistischer. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Mai 2025 kappte Konzernchef Raj Subramaniam am Donnerstagabend das obere Ende seiner Umsatz- und Gewinnprognosen. Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal bis Ende August zog eine rückläufige Nachfrage nach Express-Diensten in den USA den Umsatz und den Gewinn im Tagesgeschäft nach unten. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Die Fedex-Aktie büßte im vorbörslichen Handel am Freitag rund 13 Prozent ein. In diesem Sog ging es auch für die Papiere der Rivalen UPS und DHL Group um zwei bis drei Prozent abwärts.