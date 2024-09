Taylor Swift, Bruce Lee, Lady Gaga, LeBron James, BTS und Hermès Birkin's sind die Stars der Julien's Global Auctions in Hong Kong und Beverly Hills

BEVERLY HILLS, Kalifornien, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions veranstaltet in diesem September zwei außergewöhnliche Veranstaltungen, bei denen ikonische Erinnerungsstücke und luxuriöse Modestücke von globalen Legenden aus Sport, Musik, Film und Mode gefeiert werden.

Legenden in Bewegung: Ausstellung und Auktion in Hongkong

Die Ausstellung und Auktion "Legends in Motion" in Hongkong präsentiert eine Reihe von Erinnerungsstücken von einigen der legendärsten Persönlichkeiten der Unterhaltungs- und Sportwelt. Diese kostenlose öffentliche Ausstellung findet vom 14. bis 27. September im Pacific Place, Hongkong, statt und wird am 28. September um 10 Uhr HKT (USA: 27. September, 7PM PDT/10PM EDT) im Island Shangri-La live und online versteigert.