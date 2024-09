JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Raul Sinha beschäftigte sich in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar mit den Auswirkungen der US-Zinssenkung auf die Geschäfte von HSBC und Standard Chartered in Fernost. Die beiden Institute hätten umgehend nachgezogen und die Zinsen gesenkt für Spareinlagen und Kredite, die auf Hongkong-Dollar lauten. Die Reaktion sei schneller gewesen als am Markt gedacht./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 20:37 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 7,944EUR auf Tradegate (20. September 2024, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Raul Sinha

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m