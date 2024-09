Gewinnwarnung von Mercedes-Benz belastet Autosektor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gekappte Gewinnprognose von Mercedes-Benz wegen schwacher Geschäfte in China hat am Freitag neben den Aktien der Stuttgarter auch die gesamte europäische Autobranche belastet. Für die Mercedes-Papiere ging es als Schlusslicht im Dax um 7,1 Prozent auf 54,83 Euro und damit das tiefste Niveau seit zwei Jahren nach unten. Damit entfernten sich die zuletzt erholten Papiere wieder deutlich von ihrer 21-Tage-Linie, die sie am Vortag noch angelaufen waren. Schon seit Mitte April geht es für Mercedes an der Börse überwiegend abwärts, das damalige Jahreshoch von über 77 Euro rückt in weite Ferne. Im laufenden Jahr summieren sich die Kursverluste auf gut 12 Prozent.

Mercedes bekommt die Konsumflaute im wichtigsten Markt China zu spüren, Autokäufer greifen dort weniger tief in die Tasche. Weltweit dürfte der Absatz der besonders lukrativen Top-End-Modelle von Mercedes 2024 rückläufig sein. Auch bei den Verkaufspreisen muss der Dax-Konzern in der Folge wohl Abstriche machen. Mercedes sei in stürmisches Wetter geraten, schrieb Branchenexperte Philippe Houchois vom Analysehaus Jefferies. Ein Stutzen der Ziele sei zwar erwartet worden, aber nicht in diesem Ausmaß.