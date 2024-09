GOLDMAN SACHS stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 2240 auf 2010 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bedingungen im Luxusgüterbereich seien derzeit von Herausforderungen geprägt, schrieb Analystin Louise Singlehurst in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Aktien hätten die mit ihrer Schwäche schon ein Stück weit berücksichtigt, doch sie sieht noch Abwärtsrisiken. Sie senkte durch die Bank ihre Schätzungen auch wegen der Annahme höherer gewichteter Kapitalkosten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 05:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 1.930EUR auf Tradegate (20. September 2024, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Louise Singlehurst

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2010

Kursziel alt: 2240

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m