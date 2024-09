GOLDMAN SACHS stuft JCDecaux auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Treffen unter anderem mit dem Konzernchef mit einem Kursziel von 28,30 Euro auf "Buy" belassen. Hinsichtlich des aktuellen Marktumfeldes habe das Management seine Zuversicht für das organische Wachstum im dritten Quartal geäußert - trotz einer Schwäche in China, schrieb Analyst James Tate in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Aktie des Außenwerbe-Spezialisten bleibe auf der "Conviction List" mit besonders aussichtsreichen Anlagemöglichkeiten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 22:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 19,37EUR auf Tradegate (20. September 2024, 09:38 Uhr) gehandelt.