Bernstein belässt Mercedes-Benz auf 'Outperform' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Wegen des Chinageschäfts habe es nun von dem Autobauer die nächste Gewinnwarnung im Autosektor gegeben, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Stuttgarter könnten die Probleme nicht auf ein bestimmtes technisches Problem zurückführen, betonte er. Anders als von BMW habe es von Mercedes auch noch keine neuen Aussagen zu den Geschäften ab dem Jahr 2025 gegeben./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 08:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 08:05 / UTC

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 54,21EUR auf Tradegate (20. September 2024, 08:49 Uhr) gehandelt.



Rating: Outperform

Analyst: Bernstein

Kursziel: 80 Euro



