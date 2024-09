Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 23.09.2024 bis 27.09.2024

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag, 23.09.2024



- (Nr. 364) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,

vorläufige Ergebnisse), August 2024

- (Nr. 365) Verkehrsunfälle, Juli 2024





Dienstag, 24.09.2024- (Nr. 366) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2.Quartal 2024- (Nr. 39) Zahl der Woche: Laufende Ausgaben für ein Studium nach Fächergruppe,Abschluss und Hochschulart, Jahr 2022Mittwoch, 25.09.2024- (Nr. 367) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2024Donnerstag, 26.09.2024- (Nr. 368) Zufriedenheit der Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger mitbehördlichen Dienstleistungen, Jahr 2023- (Nr. 369) Personal und Kinder in Kindertagesbetreuung (einschl.Betreuungsquote unter Dreijähriger), Stichtag 01.03.2024- (Nr. 370) Personal in Gesundheitsämtern, Jahr 2023Freitag, 27.09.2024- (Nr. 371) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,Erwerbslosenquote), August 2024- (Nr. 372) Bettenausstattung und -auslastung sowie Personal in Krankenhäusern,Jahr 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.