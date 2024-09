Wie Künstliche Intelligenz die Medien- und Unterhaltungsbranche verändert

Die Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) schreitet rasant voran. Die enorme Steigerung der Leistungsfähigkeit von KI-Systemen sowie deren breiter Einsatz in unterschiedlichen Anwendungsfeldern bieten enorme Chancen für die Wirtschaft. Eine Branche, in der die KI-Revolution bereits in vollem Gange ist, ist der Medien- und Unterhaltungssektor. Hier eröffnet die Technologie den Unternehmen faszinierende Möglichkeiten. Das gilt für Filmstudios und Streamingdienste ebenso wie für Dienstleister aus den Bereichen Marketing und Werbung. Nach Einschätzung des Marktforschungsunternehmens Straits Research verfügt der Markt für KI-Anwendungen in diesen Bereichen über ein hohes Wachstumspotenzial. In einer Studie gehen die Experten davon aus, dass der weltweite Markt für Künstliche Intelligenz in der Medien- und Unterhaltungsindustrie von 15,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf voraussichtlich 122 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 anwachsen wird. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von beachtlichen 26,1 Prozent. Laut der Studie wird KI zu den treibenden Kräften der Medien- und Unterhaltungsbranche gehören, wenn es um die Produktion von Filmen und Serien, die Personalisierung von Inhalten, Videospiele, die Erkennung von Fälschungen und Plagiaten sowie um Vertrieb und Marketing geht.

Streaming: Empfehlungen nach Maß

Wer regelmäßig Streaming-Dienste wie die Angebote von Netflix, Spotify oder Amazon nutzt, fragt sich vielleicht, woher die Plattform immer so genau weiß, was ich als Nächstes sehen oder hören möchte. KI und maschinelles Lernen machen es möglich. „Entsprechende Tools und Algorithmen generieren Empfehlungen auf Basis der persönlichen Vorlieben und berücksichtigen dabei nicht nur die Interaktionen des Nutzers, sondern auch die Zeit, die er mit bestimmten Inhalten verbringt“, erklärt Julian Funke, Senior Digital Consultant bei der IT-Beratung IT-P, in einem Blogbeitrag vom April 2024. Auf diese Weise, so Funke, könnten für jeden Kunden Empfehlungen generiert werden, die genau auf die persönlichen Interessen zugeschnitten sind. Ein weiterer Vorteil von KI in Streaming-Diensten ist die Möglichkeit, Inhalte dynamisch an sich ändernde Präferenzen anzupassen. Gerade die Fähigkeit, schnell auf Veränderungen im Konsumentenverhalten reagieren zu können, ist in einem hart umkämpften Markt wie dem Streaming ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.