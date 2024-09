Saarland startet Initiative für neue Kaufprämie für E-Autos

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Das Saarland startet eine Bundesratsinitiative zur Wiedereinführung einer Kaufprämie für Elektroautos. "Uns geht es darum, dass wir die arbeitende Mitte in Deutschland, die Normalverdiener, in die Lage versetzen, sich ein entsprechendes Fahrzeug zu kaufen", sagt der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) in Saarbrücken.

Es seien Impulse nötig, um die Nachfrage nach E-Fahrzeugen zu erhöhen und somit die Produktion der deutschen Automobilindustrie zu steigern. Nur so könnten Autos am Ende zu günstigeren Preisen in den Markt gebracht und Arbeitsplätze gesichert werden.