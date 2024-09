Deutsche Bank Research belässt Nike auf 'Buy' - Ziel 92 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nike angesichts eines Chefwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 US-Dollar belassen. Sein Vertrauen in eine Trendwende mit wieder nachhaltigem Wachstum werde mit der Ernennung von Elliott Hill wieder größer, schrieb Analystin Krisztina Katai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser Schritt könnte ihrer Einschätzung nach der ersehnte positive Kurstreiber für die Aktien des Sportartikelherstellers werden./tih/la

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,48 % und einem Kurs von 77,24EUR auf Tradegate (20. September 2024, 12:20 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Deutsche Bank

Kursziel: 92 US-Dollar



