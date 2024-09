Vergiss Nvidia: 2 Chip-Aktien mit weit mehr als Verdopplungs-Potenzial!

Analysten von Jefferies weisen auf die anhaltende Erholung in der Halbleiterindustrie hin, wobei sich das weltweite Wachstum der Chipverkäufe im Juli im Vergleich zum Vorjahr auf 18,7 Prozent beschleunigte. Sie gehen davon aus, dass sich dieses Wachstum fortsetzen und bis Mitte 2025 möglicherweise einen Höchststand von 30 bis 35 Prozent erreichen wird.

"KI-fähige Smartphones, die Erholung der Nachfrage nach Allzweck-Servern, die Verbesserung der PC-Nachfrage und weitere Preiserhöhungen bei DRAM- und NAND-Flash-Speichern gehören zu den Faktoren, die den Zyklus bis 2024 und 2025 voraussichtlich weiter stärken werden", so die Analysten von Jefferies unter der Leitung von Janardan Menon in einer Mitteilung an Kunden.