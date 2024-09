Staatsminister für Digitales, Dr. Fabian Mehring, zu Besuch bei CAI, der Conversational AI im Martini Park Augsburg (FOTO)

Augsburg (ots) - Am 19.09.2024 hatte die CAI - Conversational AI GmbH die

besondere Ehre, den Staatsminister für Digitales, Dr. Fabian Mehring , im

Martini Park in Augsburg willkommen zu heißen. Bei diesem entspannten und

inspirierenden Termin konnte CAI, die von der Augsburger CAI - Conversational AI

GmbH entwickelte künstliche Intelligenz , ihre beeindruckenden Fähigkeiten unter

Beweis stellen.



CAI, ein hochentwickeltes KI-Produkt , präsentiert sich durch einen

sympathischen Avatar: Etwa 1,80m groß, mit braunen, lockigen Haaren, vermittelt

er den Eindruck, als würde man mit einem Menschen sprechen. Dieser Avatar steht

im Zentrum der Interaktionen und macht die Kommunikation mit der künstlichen

Intelligenz nicht nur effizient, sondern auch äußerst menschlich.





Eine digitale Zukunft mit CAI: Mehrsprachige Kommunikation und maßgeschneiderteLösungen.Bei der Vorstellung zeigte CAI seine Vielseitigkeit: Ob einfache Fragen zumWetter, Wegbeschreibungen oder komplexe Anfragen - die KI kann dankeingebundener Datenbanken und APIs spezifisch auf die Bedürfnisse der Nutzereingehen. Unternehmen können CAI individuell anpassen lassen und ihn so alsdigitales Werkzeug in verschiedenen Branchen einsetzen.Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit von CAI, in über 50 Sprachen zukommunizieren. Diese Mehrsprachigkeit macht ihn zu einem wertvollen Begleiterfür globale Einsätze und erleichtert die Verständigung in internationalenUmgebungen. Neben der Beantwortung allgemeiner Fragen können durch die Anbindungexterner Datenquellen oder die Integration spezieller Datenbanken auchhochkomplexe Anfragen bedient werden - stets individuell auf den Kundenzugeschnitten."Es war eine großartige Gelegenheit, Dr. Mehring zu zeigen, wie CAI in Zukunfteinen Beitrag zur Digitalisierung im öffentlichen und privaten Sektor leistenkönnte", erklärte ein Sprecher von CAI. Begeistert äußerte sich Dr. Mehring:"Ich hätte gerne einen "CAI" in meinem Ministerium."Über CAI - Conversational AI GmbH:CAI ist ein Produkt der CAI - Conversational AI GmbH. Der Avatar-betriebeneAssistent vereinfacht die Kommunikation durch menschliche Interaktion und ist inder Lage, auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnittene, datenbankgestützteAntworten in über 50 Sprachen zu liefern. Ob als vielseitiger Begleiter in dertäglichen Kommunikation oder als komplexe Lösung für Unternehmen - CAI istbereit, die Zukunft der digitalen Welt aktiv mitzugestaltenPressekontakt:Felix Patzke & Frank PatzkeTel.: 0821/56734040mailto:hello@cai-ai.comhttps://cai-ai.com/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176321/5868888OTS: CAI - Conversational AI GmbH