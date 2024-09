NTS SECPACKTALK MÜNCHEN 2024

Graz/München (ots) - Beim NTS SECPACKTALK am 19. September 2024 in München

trafen innovative Visionen auf praxisnahe Strategien, präsentiert von

hochkarätigen IT-Expert:innen. Das Event des IT-Dienstleisters bot inspirierende

Vorträge, spannende Einblicke in die IT-Security und ein unterhaltsames

Live-Hacking, das die Teilnehmenden gleichermaßen informierte und begeisterte.



Der NTS SECPACKTALK, ein exklusives Forum für IT-Security-Expert:innen und

visionäre Player der Branche, fand heuer im "Design Offices München-Bogenhausen"

statt. Gastgeber und Managing Director NTS Deutschland, Jürgen Tabojer ,

eröffnete das Event und freute sich über die zahlreichen Gäste beim ersten NTS

SECPACKTALK in Deutschland: "NTS Deutschland ist in den letzten Jahren stark

gewachsen und wir entwickeln uns ständig weiter. Nur so können wir mit den

spannenden Veränderungen im IT-Bereich mithalten."









Dominik Mocher, Security Architect bei NTS sprach eingangs über Schutzmaßnahmen

im Cybersecurity-Bereich. "Der Angreifer muss nur eine Schwachstelle finden, um

einzudringen", warnt er. Anhand humorvoller Beispiele mit einer fiktiven, auf

Super Mario basierten "Firma", zeigte Mocher mögliche Sicherheitsschwachstellen

auf und erläuterte, wie Hacker bei einem Angriff vorgehen. Er erklärte, was als

Erstes zu tun sei, um Schäden zu begrenzen, und wie Unternehmen ihre

IT-Sicherheit verbessern könnten. In der abschließenden Fragerunde ging er

genauer auf die Security Services von NTS ein, die Unternehmen maßgeschneiderte

Lösungen für mehr Schutz bieten.



Regulatory Avalanche



Die Cybersicherheitslage verschärft sich immer weiter, und regulatorische

Rahmenwerke wie NIS-2, DORA und der AI-Act erhöhen die Anforderungen an

Unternehmenssicherheit. Kim Finck, Fachvertriebsleitung Cybersecurity Public

Sector,

Schutzmaßnahmen und Compliance erfordern würden und präsentierte Ciscos

angepasste Strategie auf die Veränderungen. Diese bietet integrierte

Sicherheitslösungen und moderne Technologien wie KI und maschinelles Lernen, um

Unternehmen bei der Einhaltung der Vorgaben zu unterstützen. "Der Schlüssel

dafür, dass die regulatorische Lawine nicht über einen einbricht, ist digitale

Resilienz", meinte Finck.



Ich glaube, es h@kt!



Ein besonderes Highlight war der renommierte Comedyhacker und IT-Experte Tobias

Schrödel , der auf unterhaltsame Weise die Gefahren und Schwachstellen moderner

IT-Systeme aufzeigte. Bei seiner Live-Hacking-Show demonstrierte Schrödel reale

Beispiele von Phishing-Mails und Briefen, führte das Publikum ins Darknet und

zeigte, wie gestohlene Daten geleakt und welche Daten im Darknet verkauft Seite 2 ► Seite 1 von 2



