Deutsche Grenzkontrollen verteuern Waren und verursachen wirtschaftliche Einbußen

Hamburg (ots) -



- Von 3 auf 23 Minuten: Verzögerung an Grenzen erhöht Transport- und

Importkosten um 1,7 %

- Verzögerung mit Folgen: Rückgang der Importe nach Deutschland um bis zu 8 %

bzw. bis zu 1,1 Mrd. Euro möglich

- Lieferkettenstörungen: von Lagerengpässen über höhere Betriebskosten bis zu

Ausfällen bei verderblichen Waren und Just-in-Time



Die temporär eingeführten, stichprobenartigen deutschen Grenzkontrollen, um die

illegale Einwanderung in die Bundesrepublik zu begrenzen, könnten im Gegenzug

die deutsche Wirtschaft weiter schwächen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle

Analyse des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade. Durch die

erwarteten Wartezeiten und Staus dürften sie zu erheblichen Verzögerungen im

innereuropäischen Verkehr führen, zu teureren Waren, gestörten Lieferketten und

letztlich zu Einbußen für die deutschen Unternehmen und die Wirtschaft. Zudem

sind sie mit Einschränkungen und zusätzlichen Kosten für den Personenverkehr

verbunden, was sich negativ auf den Tourismus in Deutschland sowie auf die

Mobilität von Grenzpendlern auswirken könnte.







Warenkosten für Importe um rund 1,7 % erhöhen (Dienstleistungen: 1,5 %) und

damit sowohl das Handelsvolumen insgesamt als auch die Wettbewerbsfähigkeit

verringern, die bei deutschen Herstellern aktuell bereits auf einem niedrigen

Niveau liegt", sagt Dr. Jasmin Gröschl, Senior Volkswirtin bei Allianz Trade.

"Die temporären Grenzkontrollen ziehen eine Kettenreaktion nach sich: Der Handel

könnte bis zu 1,1 Mrd. Euro pro Jahr verlieren. In der Folge könnten sich

Rezessionsrisiken weiter verstärken und möglicherweise zu wirtschaftlichen

Einbußen beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von bis zu rund 11,5 Mrd. EUR führen."



Von gut 3 auf 23 Minuten: Reisezeit auf Transitrouten verlängert sich erheblich



Unter normalen Umständen dauert ein typischer Grenzübertritt innerhalb des

Schengen-Raums durchschnittlich 3,34 Minuten. Allerdings können selbst

vorübergehende Grenzkontrollen den Verkehr erheblich verlangsamen, da es zu

Verzögerungen durch Kontrollen oder Staus aufgrund eines verringerten

Verkehrsflusses und einer ineffizienten Infrastruktur kommen kann. Die Situation

dürfte dabei vergleichbar mit Kontrollen an den Schengen-Außengrenzen sein: Dort

deuten Reise- und Entfernungsdaten darauf hin, dass ein Grenzübertritt mit

stichprobenartigen Kontrollen auf einer Transitroute die Reisezeit um 20 Minuten

verlängern kann. Angesichts der Rolle Deutschlands als wichtiges Transitland in

Europa könnten diese Entwicklungen zu erheblichen Verzögerungen und höheren

Kosten für Unternehmen führen, die im internationalen Handel innerhalb Europas Seite 2 ► Seite 1 von 4



