CATL stellt revolutionäres TECTRANS-Batteriesystem vor

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Auf der IAA Transportation 2024 hat

Contemporary Amperex Technology Co. limited (CATL), der Weltmarktführer für neue

Energietechnologien, sein bahnbrechendes TECTRANS-Batteriesystem vorgestellt ,

das den kommerziellen Transportsektor revolutioniert.



TECTRANS stellt einen Quantensprung in der Batterietechnologie für Nutzfahrzeuge

dar und bietet eine noch nie dagewesene Energiedichte, schnellere

Lademöglichkeiten und eine verbesserte Haltbarkeit. Dieses innovative System

wird die Landschaft der elektrischen Nutzfahrzeuge verändern und

Flottenbetreibern eine größere Reichweite, geringere Ausfallzeiten, optimierte

Kosteneffizienz und eine verbesserte Gesamteffizienz bieten.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Unerreichte Energiedichte, schnelles Aufladen und lange Lebensdauer: Die Zukunftvon Elektro-LKWs und -BussenFür schwere Lastkraftwagen stellt CATL zwei bahnbrechende Produkte vor: dieTECTRANS - T Superfast Charging Edition und die TECTRANS - T Long Life Edition.Die Superfast Charging Edition verfügt über eine bemerkenswerte4C-Spitzenlademenge, die eine 70 %-ige Aufladung in nur 15 Minuten ermöglicht.Diese Schnellladefunktion minimiert die Ausfallzeiten von Fahrzeugen undmaximiert die betriebliche Effizienz von Flottenbetreibern.Die TECTRANS - T Long Life Edition setzt mit einer außergewöhnlichen Lebensdauervon bis zu 15 Jahren oder 2,8 Millionen Kilometern neue Maßstäbe in der Branche.Diese Langlebigkeit ist entscheidend für den anspruchsvollen kommerziellenBetrieb, insbesondere in hochfrequenten, energieintensiven Szenarien wieHafenbetrieb und Schüttguttransport.Beide Lkw-Editionen bieten beeindruckende Reichweiten von bis zu 500 Kilometernund erfüllen damit die unterschiedlichsten Anforderungen, von der kurzenHafenanlieferung bis zum Fernverkehr.Die CATL TECTRANS - Bus Edition ist eine hochmoderne Batterielösung für denLangstrecken-Personenverkehr mit einer branchenführenden Energiedichte von175Wh/kg, der höchsten für LFP-Chemie in Busanwendungen. Ihr kompaktes Designbietet eine hohe Reichweite und einen niedrigen Energieverbrauch, was dieFlexibilität des Fahrzeuglayouts erhöht. Das fortschrittlicheWärmemanagementsystem sorgt für eine optimale Leistung in verschiedenenKlimazonen, indem es die internen Temperaturunterschiede um 50 % reduziert undeine lange Lebensdauer auch unter extremen Bedingungen gewährleistet.Im Juli dieses Jahres brachte CATL seine Lösungen für leichte Nutzfahrzeuge inChina auf den Markt und erweiterte damit das TECTRANS-Portfolio, um ein