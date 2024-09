SmallRig und Xi Zhinong, der BBC Wildlife Photographer of 2001, fördern gemeinsam die Artenvielfalt durch Bilder

SHENZHEN, China, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Der weltbekannte Naturfotograf und Gründer von Wild China Film Xi Zhinong traf sich mit den Top-Führungskräften von SmallRig von Leqi Innovation, um die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft feierlicht bekannt zu geben. Bei der Veranstaltung übernahm Xi seine neue Rolle als Beauftragter für Co-Creation von SmallRig und globaler Botschafter für Wildtierfotografie. Die Allianz wird die Zusammenarbeit zwischen Mr. Xi und SmallRig in den Bereichen Imagebildung, Produktentwicklung und Umweltschutz vertiefen.

SmallRig wurde 2010 gegründet und hat sich zu einem Pionier in der globalen Video- und szenenbasierten Produktlandschaft entwickelt. Die Flaggschiffmarke SmallRig verfügt über das umfassendste Produkt-Ökosystem in der Imaging-Branche mit über 720 Einzelprodukten in vier Hauptproduktlinien: Kamerahalterung und -stabilisierung, Smartphone-Rigging-Lösungen, Beleuchtungs- und Kontrollsysteme sowie Zubehör für die Stromversorgung von Kameras und anderen bildgebenden Geräten. Darüber hinaus bietet es auch Komplettlösungen für die Einrichtung von Live-Streaming. Der Erfolg der Marke beruht auf dem einzigartigen globalen Co-Creation-Modell für Nutzer und der agilen Fast-Manufacturing-Lieferkette, die Kleinserienproduktion, mehrere Produktkategorien, schnelle Iterationen und Semi-Customization ermöglicht. Mit einer weltweiten Präsenz in über 160 Ländern und Regionen und einer Nutzerbasis von mehr als 10 Millionen Menschen ist SmallRig weltweit führend bei Umsatz und Marktanteil.

Zhou Yang, Gründer und Geschäftsführer von SmallRig, zeigte sich begeistert von Xis unvergleichlichem Know-how, seiner Innovationskraft und seinem Engagement für den Naturschutz, das seiner Meinung nach neue Wege für Wachstum und Entwicklung eröffnen wird. Er stellt sich eine Zukunft vor, in der beide Parteien zusammenarbeiten, um erstklassige und professionelle Unterstützung für globale Videokünstler zu bieten und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten.

Herr Xi und sein Team werden ihre umfangreichen Erfahrungen in der Feldfotografie und ihr ökologisches Verständnis in das SmallRig-Team einbringen, wo sie neue Perspektiven und Inspirationen für die Erstellung von Videos und Produktinnovationen liefern werden.

