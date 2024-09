BARCLAYS stuft Jungheinrich AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 43 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Erwartungen an eine Markterholung hätten sich bei den Lagertechnikherstellern bislang nicht erfüllt, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Wahrscheinlich werde diese vertagt auf das Jahr 2025 in Hoffnung auf weitere Zinssenkungen und einer konjunkturellen Besserung. Entsprechend habe er seine Schätzungen und Kursziele gesenkt./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 12:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 12:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,56 % und einem Kurs von 25,94EUR auf Tradegate (20. September 2024, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Timothy Lee

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m