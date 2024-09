Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 25-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Vizsla Silver nimmt 65 Millionen CA$ ein

Vizsla Silver konnte jüngst bekanntgeben, dass das Unternehmen in seinem Namen und im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken Vertrag mit Canaccord Genuity als alleinigem Bookrunner abgeschlossen hat, gemäß dem sich die Emissionsbanken auf Bought-Deal-Basis bereit erklärt haben, 25.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 2,60 CA$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von etwa 65.000.000 CA$ zu erwerben. Das Unternehmen hat den Emissionsbanken zudem eine Option eingeräumt, die für einen Zeitraum von 30 Tagen nach und einschließlich des Abschlusses des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % des Angebotsumfangs zusätzlich zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken. Falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, beläuft sich der gesamte Bruttoerlös des Angebots auf 74.750.000 CA$.

News: Vizsla Silver kündigt Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 65 Millionen Dollar an

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Unternehmensnews

Calibre Mining meldet neuen, bedeutenden Goldfund

Calibre Mining vermeldete vor wenigen Tagen die Bohrergebnisse des Explorationsprogramms 2024 des Unternehmens innerhalb des Minenkomplexes Limon in Nicaragua, einschließlich einer neuen Entdeckung, San Jose, die etwa 2,5 Kilometer nördlich der hochgradigen Lagerstätte Panteon Norte entlang des VTEM-Goldkorridors liegt. Zu den Gold-Highlights der neuen Entdeckung San Jose gehörten 13,26 g/t Gold über 4,9 Meter, einschließlich 33,50 g/t Gold über 1,2 Meter, zu den Gold-Highlights der ehemals produzierenden Untertage-Goldzone Talavera gehörten 6,38 g/t Gold über 10,5 Meter sowie 14,55 g/t Gold über 1,0 Meter und 23,60 g/t Gold über 1,2 Meter. Im VTEM-Goldkorridor sind derzeit vier Diamantkernbohrgeräte aktiv, die die Mineralisierung in der Tiefe und in Streichrichtung verfolgen.

News: Calibre macht eine neue Entdeckung entlang des VTEM-Goldkorridors bei der Mine Limon; Bohrungen in der ehemals produzierenden Mine Talavera stoßen auf weitere hochgradige Gehalte

Canada Nickel legt weitere Interessenbekundung zur Fremdfinanzierung über 500 Millionen CA$ vor und bildet Beirat für NetZero Metals

Canada Nickel meldete jüngst den Erhalt eines Unterstützungsschreibens von einem führenden Finanzinstitut am 11. September 2024, in dem dieses sein Interesse an einer langfristigen Fremdfinanzierung von bis zu 500 Millionen CA$ (etwa 370 Millionen US$) für die Erschließung des Sulfidprojekts Crawford Nickel in Timmins, Ontario, bekundet. Die Bedingungen werden Gegenstand einer weiteren Due-Diligence-Prüfung und von Gesprächen mit den Kreditgebern, den Beratern der Kreditgeber sowie mit Canada Nickel und dessen Finanzberatern sein. Dieses Unterstützungsschreiben kommt zu jenem hinzu, das die Gesellschaft vor wenigen Tagen von Export Development Canada erhalten hat. Zusammengenommen belaufen sich diese Interessenbekundungen auf ca. 870 Millionen US$ an vorrangigen Schulden - ein wesentlicher Teil des angestrebten Ziels des Unternehmens für vorrangige Schulden.

Weiterhin verkündete die Gesellschaft die Ernennung eines Beirats für NetZero Metals Inc, der das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Nickel-, Edelstahl- und Legierungsverarbeitungsanlagen unterstützen soll, die im Timmins District geplant sind. Dem Beirat werden Dr. Ulrich Albrecht Frueh, Boyd Davis, Christian Hempel und Tony Warner angehören. Diese Branchenexperten verfügen über einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Nickel, Edelstahl und legierter Stahl.

News: Canada Nickel gibt den Erhalt eines Unterstützungsschreibens über bis zu 500 Millionen Dollar von einem führenden Finanzinstitut bekannt

News: Canada Nickels Tochtergesellschaft NetZero Metals kündigt Bildung eines Beirats aus weltweit führenden Metallurgieunternehmen an und Ernennung des Managements

Fortuna Mining stößt auf hochgradige Goldschichten in der Elfenbeinküste und im Senegal

Fortuna Mining gab kürzlich ein Update zu seinen Explorationsprogrammen in der Mine Séguéla in der Elfenbeinküste bekannt. Demnach entwickelt sich die dortige Lagerstätte Kingfisher rasch zu einem bedeutenden Projekt für Séguéla, mit einem durch Bohrungen definierten Streich, der nun über 2 Kilometer lang und in der Tiefe weiterhin offen ist. Zu den Highlights der jüngsten Bohrungen zählen 14,2 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 16,8 Metern, wobei die Mineralisierung in der Tiefe weiterhin offen ist. Zusätzlich zu den Explorationserfolgen bei Kingfisher unterstützen die Infill- und Tiefenerweiterungsbohrungen bei der Lagerstätte Sunbird weiterhin das Potenzial für einen Untertagebau; die Ergebnisse beinhalten 8,8 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 6,3 Metern.

Weiterhin meldete das Unternehmen ein Update zu seinen Explorationsprogrammen auf dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Dort stieß die Gesellschaft auf sehr gute Ergebnisse wie 6,9 g/t Gold über eine geschätzte tatsächliche Breite von 33,3 Metern.

News: Fortuna Mining stößt auf 14,2 g/t Au über 16,8 Metern in der Kingfisher-Lagerstätte auf der Séguéla-Mine in der Elfenbeinküste

News: Fortuna Mining stößt auf 6,9 g/t Au auf 33,3 Metern im Diamba Sud Projekt im Senegal

Green Bridge Metals weitet Analysearbeiten aus

Green Bridge Metals gab vor kurzem bekannt, dass das Unternehmen plant, den unerkannten Wert eines historischen Kernbohrprogramms zu erschließen, in dessen Zuge auf dem Prospektionsgebiet Skibo - Teil des Projekts South Contact Zone - eine Kupfer-Nickel-Mineralisierung durchteuft wurde. Historische Kernbohrungen entdeckten auf dem Prospektionsgebiet Skibo eine beträchtliche Kupfer-Nickel-Mineralisierung, doch ein beträchtlicher Teil des Kerns zwischen den oberen und unteren Abschnitten wurde noch nicht beprobt. Die Beprobung von Teilen des Bohrkerns, die nie untersucht oder analysiert wurden, könnte die Mächtigkeit der bekannten Kupfer-Nickel-Mineralisierung, über die in der Vergangenheit berichtet wurde, erweitern. Die Ergebnisse dieses Probenahmeprogramms werden auch wertvolle Informationen zur Entwicklung eines Explorationsmodells für eine Kupfer-Nickel- und/oder Titan-Vanadium-Mineralisierung in diesem Gebiet liefern.

News: Green Bridge Metals Corporation plant Ausweitung der Analysearbeiten am historischen Bohrkern aus dem Prospektionsgebiet Skibo

Mawson Gold gliedert Uranprojekte aus

Mawson Gold gab vor wenigen Tagen bekannt, dass Mawson ein Arrangement-Abkommen mit SUA Holdings Ltd. , einer neu gegründeten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mawson, abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen vorschlägt, seine Uranaktiva in Schweden gegen Stammaktien von SUA an SUA auszugliedern und 100% der SUA-Stammaktien, die es dann hält, anteilig an die Mawson-Aktionäre zu verteilen. Infolgedessen werden nach Abschluss des Arrangements die Mawson-Aktionäre (abgesehen von jenen, die ihre Zustimmung verweigern) auch Aktionäre von SUA werden und SUA wird nicht länger eine Tochtergesellschaft von Mawson sein. In Verbindung mit dem Arrangement hat Mawson zusätzliche SUA-Stammaktien für einen Gesamtbetrag von 600.000 $ gezeichnet, um SUA Betriebskapital zur Verfügung zu stellen. Diese zusätzlichen SUA-Stammaktien werden im Rahmen des Arrangements auch an die Mawson-Aktionäre ausgeschüttet.

News: Mawson gibt Abschluss einer Vereinbarung zur Ausgliederung der Uranvorkommen in Schweden bekannt und kündigt Termin für Aktionärsversammlung an

Präsident Gabuns sichert Millennial Potash vollumfängliche Unterstützung zu

Millennial Potash meldete vor wenigen Tagen Einzelheiten über einen kürzlichen Besuch des Präsidenten von Gabun in den Städten Mayumba und Ndindi auf dem Banio-Kali-Projekt von MLP. Der Präsident bekräftigte seine Unterstützung für das Banio-Kaliprojekt, eine Zusage, die er ursprünglich im Dezember 2023 an den CEO Farhad Abasov übermittelt hatte. Der Generaldirektor von Mayumba Potasse SARL, der gabunischen Tochtergesellschaft von MLP, Valvi Pandi Mahoungou, stellte dem Präsidenten die Ergebnisse der jüngsten PEA des Unternehmens vor und gab einen Zeitplan für die mögliche Produktion an. Präsident Brice Oligui Nguema wurde dann ein Abschnitt eines kalireichen Bohrkerns aus dem Banio-Kaliprojekt des Unternehmens präsentiert, wobei er seine volle Unterstützung für das Projekt und seine Unterstützung für die Entwicklung in der Region zum Ausdruck brachte. Der Präsident wies auch darauf hin, dass die Regierung eng mit MLP zusammenarbeiten werde, um die Erteilung von Genehmigungen, die Entwicklung der Gemeinden und die wirtschaftlichen Vorteile für die gesamte Region sicherzustellen.

News: Millennial Potash trifft den gabunischen Präsidenten Brice Oligui Nguema beim Standortbesuch

Mogotes Metals feiert Zufallsfund

Mogotes Metals berichtete jüngst über den Erhalt und die erste Interpretation von bisher nicht gemeldeten großen IP- und magnetischen Bodendaten über dem Projekt Filo Sur, das an das Weltklasse-Cu-Au-Ag-Projekt Filo del Sol im produktiven Bezirk Vicuña in Argentinien angrenzt. Im Rahmen der systematischen Aufarbeitung der Datensätze des Projekts Filo Sur hat sich das Unternehmen an die früheren Betreiber des Projekts gewandt, um die Archive zu durchsuchen und wertvolle geophysikalische Daten und Berichte zu finden. Dabei konnte man lange verloren geglaubte Daten wiederherstellen, darunter umfangreiche bodenmagnetische Daten aus dem Jahr 2012 und geophysikalische DCIP-Liniendaten (2004 und 2012), die zuvor nicht verfügbar waren. Dieser Fund erhöht die Abdeckung der bodenmagnetischen Oberflächendaten um 88 % und die bodenmagnetische Abdeckung und Oberflächen-DCIP-Linien von 20 auf 66 Kilometer.

News: Ein Zufallsfund historischer geophysikalischer Daten bringt die Exploration und Zielbestimmung auf dem Projekt Filo Sur im Vicuña-Distrikt in Argentinien voran

Sibanye-Stillwater veröffentlicht Halbjahreszahlen

Sibanye-Stillwater gab vor kurzem die Betriebs- und Finanzergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 bekannt. Demnach verbuchte das Unternehmen einen Umsatzrückgang um 9 % auf 2,9 Milliarden US$, was hauptsächlich an gesunkenen Rohstoffpreisen lag. Der Verlust für den Berichtszeitraum betrug rund 0,4 Milliarden US$ und beinhaltet nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von 0,4 Milliarden US$. Niedrige PGM-Preise führen zu einer weiteren Umstrukturierung der US-PGM-Betriebe und einer Reduzierung der 2E-Produktion um 200.000 2Eoz zur Kostensenkung. Die Vorteile aus der Umstrukturierung des Goldgeschäfts und der zentralen Dienste in SA werden ab H2 2024 erwartet.

News: Sibanye-Stillwater gibt Ergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 bekannt

JP Morgan Chase & Co. steigt bei Sibanye-Stillwater ein

Weiterhin hat das Unternehmen seine Aktionäre darüber informiert, dass Sibanye-Stillwater eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass die Tochtergesellschaften von JP Morgan Chase & Co. insgesamt eine Beteiligung erworben haben, die zu einem Anteil von 6,17% der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater führt.

News: Mitteilung über den Erwerb eines wirtschaftlichen Interesses an Wertpapieren von Sibanye-Stillwater durch JP Morgan Chase & Co.

Tudor Gold landet nächsten Volltreffer und unterzeichnet Entwicklungsvertrag für Goldstorm Lagerstätte

Tudor Gold gab vor kurzem die Ergebnisse des fünften Bohrlochs bekannt, das im Rahmen des Explorationsbohrprogramms 2024 auf Treaty Creek abgeschlossen wurde. Dieses durchteufte einen hochgradigen Abschnitt des Supercell-One-Systems mit 9,60 g/t Goldäquivalent über 13,50 Meter. Die Supercell-One-Zone wurde Anfang des Jahres als bedeutendes potenzielles wirtschaftliches Ziel innerhalb und am Rande der CS-600-Domäne identifiziert und durch die Entdeckung von zwei zusätzlichen subparallelen hydrothermalen goldhaltigen Quarz-Mikrobrekziensystemen oberhalb des ursprünglichen Systems erheblich erweitert. Dieser gemeldete Abschnitt erweitert die Größe von SC-1C erheblich, indem er die vorherigen Bohrabschnitte um 255 Meter neigungsaufwärts und 140 Meter entlang des Streichens übertrifft.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen, dass man eine Vereinbarung mit Fuse Advisors über die Bereitstellung von Projekt-, technischen und Beratungsdienstleistungen zur Weiterentwicklung seines Projekts Treaty Creek getroffen hat.

News: Tudor Gold Expands High-Grade Gold Target; Intersects 9.60 g/t Gold Equivalent (Aueq) Over 13.50 Meters Within Supercell-1C (SC-1C) In A 140 M Step-Out Drill Hole, GS-24-185, At Treaty Creek, Golden Triangle Of British Columbia

News: Tudor Gold Signs Contract With Fuse Advisors To Advance Treaty Creek’s Goldstorm Deposit, Golden Triangle Of British Columbia

Uranium Energy landet nächsten Volltreffer auf Roughrider

Uranium Energy vermeldete vor wenigen Tagen die Ergebnisse der laufenden Bohrkampagne auf seinem Projekt Roughrider im Norden von Saskatchewan, Kanada. Bei Bohrungen 850 Meter nordöstlich der Lagerstätte im Projekt Roughrider wurde dabei eine weitere hochgradige Uranmineralisierung durchteuft, welche einen Gehalt von 11,4 % eU3O8 auf 2,4 Metern mit einem hochgradigen Unterabschnitt von 24,9 % eU3O8 auf 1,0 Metern, hatte. Dieses Bohrloch RR-961 folgte auf RR-940, das am 20. August 2024 gemeldet wurde und einen Gehalt von 12,7 % eU3O8 auf 7,2 Metern aufwies. RR-961 befindet sich 15 Meter entlang des Streichs östlich von RR-940. Im Rahmen des Bohrprogramms sind noch weitere 20 Bohrlöcher zu bohren; weitere Ergebnisse werden im Laufe des Programms bekannt gegeben.

News: Uranium Energy Corp durchschneidet 11,4 % eU3O8 auf 2,4 Meter auf der Entdeckung Roughrider North, 850 Meter nordöstlich der Lagerstätte Roughrider

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

