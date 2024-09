Evotec eröffnet hochmoderne Biologika-Anlage J.POD in Toulouse, Frankreich Am 20. September 2024 feierte Just – Evotec Biologics die Eröffnung einer wegweisenden Biologika-Anlage in Toulouse. Diese innovative J.POD-Technologie setzt neue Maßstäbe in der kosteneffizienten und umweltfreundlichen Produktion.