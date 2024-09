Ausländisches Medienteam besucht die Xifeng Group in Shaanxi im Nordwesten Chinas, um die Faszination des chinesischen Baijiu zu erleben.

PEKING, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Ein Team von mehr als zehn ausländischen Medienvertretern und Journalisten aus Ländern wie Spanien, Rumänien, Kasachstan und Vietnam besuchte am 11. September die Xifeng Group, einen renommierten chinesischen Baijiu-Hersteller in Baoji City in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi.

Die Medienvertreter aus dem Ausland begannen ihre Tour in der Produktionsstätte der Xifeng Group, wo sie den einzigartigen Brauprozess von Xifeng Liquor beobachten durften.