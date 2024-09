Eurokurs kaum verändert - Yen verliert nach Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1153 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Im Vergleich zum Wochenstart legte der Euro etwas zu und profitierte ein wenig von der deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1166 (Donnerstag: 1,1156) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8955 (0,8963) Euro.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. In Deutschland sind die Erzeugerpreise im August im Montagsvergleich unerwartet gestiegen. Volkswirte hatten hier eine Stagnation erwartet. Die Erzeugerpreise wirken auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. In Frankreich blieb das Geschäftsklima im September stabil. Die Daten spielten jedoch am Devisenmarkt keine große Rolle. In den USA wurden am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.