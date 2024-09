TMYTEK stellt XRifle Dynamic RIS für fortschrittliche 5G-FR1/FR2-Abdeckung auf der EuMW 2024 vor

Gemeinsame Präsentation mit Anritsu: die Zukunft intelligenter Feldanwendungen

TAIPEH, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- TMY Technology Inc. (TMYTEK), ein wegweisender Anbieter von Millimeterwellen (mmWave)-Lösungen, wird seine neueste Innovation, die XRifle Dynamic Reconfigurable Intelligent Surface (RIS), auf der EuMW-Ausstellung 2024 in Paris vorstellen. Die Live-Demonstration findet am Stand von TMYTEK (Nr. 1008B) statt. Außerdem wird ein gemeinsamer Showcase mit Anritsu am Stand (Nr. 207F) gezeigt, bei dem die gemeinsame Arbeit im Bereich der Feldleistung und -bewertung im Vordergrund steht.

Die XRifle Dynamic RIS optimiert 5G/6G-Signalpfade, reduziert Interferenzen, verbessert die Nicht-Sichtlinien-Abdeckung (NLOS) und löst damit wichtige Netzwerkprobleme. Sie wurde für die 5G-NR-FR2-Abdeckung entwickelt und unterstützt F&E, Feldversuche und Prototyping. Durch die aktive Verwaltung der Funkwellenübertragung verbessert sie die Netzleistung, Energieeffizienz und Sicherheit.