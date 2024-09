2 ausschüttende ETFs, die vom China-Turnaround profitieren

Doch mittlerweile sind letztere und die Bewertungen deutlich gesunken. So notiert der MSCI China A Real Estate Index heute nur noch zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,61, einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,56 und einer Dividendenrendite von 4,80 Prozent (30.08.2024). Ursache dafür sind infolge der regulatorischen Eingriffe die hohen Verluste der führenden chinesischen Immobiliengesellschaften, denen die Aktienkurse folgten.

China hat in den vergangenen Jahren verstärkt in die Geschäfte von Großkonzernen wie Alibaba und Tencent eingegriffen sowie den zuvor überhitzten Immobilienmarkt deutlich abgekühlt. Die Folge waren fallende Aktien und Immobilienpreise.

Derzeit gibt es objektiv noch keine Bestätigung für eine Wende am chinesischen Immobilienmarkt. So fallen die Preise und Investitionen auch aktuell weiterhin.

China stabilisiert den Immobilienmarkt

Und dennoch gibt es erste Anzeichen einer möglichen Trendwende. Dafür sprechen neben den niedrigen Bewertungen auch zahlreiche stabilisierende Maßnahmen der chinesischen Regierung.

Sie lockert beispielsweise Immobilienkaufbeschränkungen, stützt Banken finanziell und hat die Mindestanzahlungsquote gesenkt. In Shanghai und weiteren mehr als 70 chinesischen Städten wurden insgesamt neun verschiedene den Immobilienmarkt stützende Maßnahmen beschlossen. Sie zeigen den eindeutigen politischen Willen, den Markt zu stabilisieren, auch wenn es Zeit benötigen wird, bis sie tatsächlich greifen.

Am breiten Aktienmarkt lassen sich bereits erste Anzeichen einer Erholung erkennen. So hat der Hang Seng Index seinen Abschwung weitgehend beendet, und auch führende Großkonzerne wie Alibaba und Tencent zeigen bei niedriger Bewertung Besserungstendenzen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über ETFs sich breit gestreut am Gesamtmarkt zu beteiligen.

1. iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF

Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF investiert in jene 50 Großkonzerne, die in Hongkong oder den USA gelistet sind, sodass er eine ähnliche Entwicklung wie der Hang Seng Index aufweist. Dazu gehören beispielsweise Unternehmen wie Alibaba, Tencent und PDD Holdings (Temu).

Der Indexfonds deckt alle Branchen und damit auch den chinesischen Immobiliensektor ab, wurde bereits im März 2006 in Deutschland aufgelegt und entwickelt sich seitdem sogar besser als der Hang Seng Index.

Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF investiert physisch, schüttet seine Erträge aus (aktuelle Ausschüttungsrendite: 2,33 Prozent), kostet jährlich 0,61 Prozent des Anlagebetrages und verwaltet 59,18 Millionen US-Dollar (20.09.2024).

2. HSBC MSCI China UCITS ETF

Anleger, die hingegen noch breiter gestreut direkt in den chinesischen Markt investieren möchten, könnten den HSBC MSCI China UCITS ETF in Betracht ziehen. Er investiert physisch in die 656 größten und umsatzstärksten chinesischen Unternehmen und verwaltet 639,06 Millionen US-Dollar (20.09.2024).

Er wurde im Januar 2011 in Irland aufgelegt, besitzt eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,28 Prozent und schüttet seine Erträge mit steigender Tendenz ebenfalls aus (aktuelle Ausschüttungsrendite: 2,55 Prozent). Hinzu kommt, dass sich der ETF bisher besser als der Hang-Seng- und Shenzhen-Index entwickelt.

Fazit China

Nachdem China seinen Immobilienmarkt in den letzten Jahren abgekühlt hat, ergreift das Land nun stützende Maßnahmen, die in absehbarer Zeit bei den entsprechenden Unternehmen zu höheren Gewinnen und damit Aktienkursen führen könnten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

