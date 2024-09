BRESH SCHLIESST SICH MIT CARROLL STREET CAPITAL ZUSAMMEN, UM BRESH GLOBAL, EINE GLOBALE PLATTFORM FÜR LIVE-EVENTS, ZU STARTEN

NEW YORK und MIAMI und BUENOS AIRES, Argentinien, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Bresh hat sich mit Carroll Street Capital zusammengetan, um Bresh Global zu gründen, eine internationale Medien- und Markenplattform für Live-Events. Bresh Global wird das Wachstum von Bresh in der Musik- und Unterhaltungsbranche beschleunigen, die Präsenz in den wichtigsten Märkten weltweit ausbauen und weiterhin unvergessliche Live-Erlebnisse bieten.

Bresh Global wird seinen Hauptsitz in Miami einrichten und weitere Büros in Los Angeles und Madrid eröffnen, um das Unternehmen für ein bedeutendes Wachstum und neue Partnerschaften in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika zu positionieren.