Newron Pharma Halbjahresbericht: „Die Aktien kann man an seine Enkel vererben.."

Mit fast 300 Beiträgen seit Montag schaffte es in dieser Woche erneut Newron Pharmaceuticals aus Italien an die Spitze der beliebtesten Diskussionen im wO-Forum.

Der Grund liegt im Newron Halbjahresbericht, der am 19.09.veröffentlicht wurde, sowie dem jüngeren Kursverlauf der Newron Aktie, welcher in der wO-Community mit Enttäuschung wahrgenommen wird. Ende April 2024 hatte Newron positive Studienergebnisse zum Medikament „Evenamide“, welches die Therapie von Schizophrenie revolutionieren soll, vorgelegt. Der Kurs stieg daraufhin im Mai und Juni um etwa 50%, nur um dann Ende Juni ohne ersichtlichen Grund wieder um fast 30% abzustürzen. Der Kurs verharrt seitdem auf einem Niveau nahe der Marke vor Veröffentlichung der Studienergebnisse und auch der Newron Halbjahresbericht vom 19.09. brachte keine kursrelevanten Neuigkeiten.

Die Stimmung im Newron-Thread verlagert sich allmählich in Richtung Skepsis, da Newron nach Auffassung der Mehrheit der wO User ohne einen zahlungskräftigen Partner oder eine feindliche Übernahme kein Kapital aus dem Hoffnungsmedikament "Evenamide" wird schlagen können und langfristig gefährdet sei. Hier ein paar Stimmen aus der wO-Community zur Lage bei Newron Pharma:

Montirosa: "Nächste Woche Halbjahresbericht 24! Ich erwarte vom Weber nächste Woche wenn Phase 3 Studie anfängt und in den nächsten 2 Monaten den Lizenz Partner an eine Übernahme glaube ich nicht mehr erst nach guten Ergebnisse der nächsten Studie und das wird nicht vor ende 2025 sein!"

MasteroftheHouse: "Solange offensichtlich die gute "Fee" im Hause Newron für die Public und Investor Relations Arbeit zuständig ist, wird sich auf der Nachfrageseite nichts ändern. Seit fast 3 Monaten nichts Neues auf den Seiten von Newron in den News oder Investor Relations."

Martin911: "Am 19.9 kommt der Halbjahresreport Report. Im Valuation Lab Report steht

"Publication of H1 2024 results (19 September 2024): These results may coincide or

follow shortly after the announcement of a global or regional partner for evenamide,

providing more information on the development and commercialization plans."

https://www.valuationlab.com/research/"

Oberbayer78: "Naja, IRGENDWAS wird kommen am 19.09"

Fraber: "Das Boot wird schon noch in Bewegung kommen, nur die Richtung ist fraglich."

Gunther1978: "Fakt ist, bis jetzt hat sich offensichtlich noch keiner der Großen auf Newron eingelassen, obwohl die Studien und Forschungen schon Jahre zurückgehen und die positiven Ergebnisse veröffentlicht worden sind.

Wir können nur Vermutungen anstellen und die veröffentlichten Informationen versuchen in ein Gesamtbild einzuordnen und daraus Schlüsse ziehen. Wie es wirklich kommt...? Keiner der Investierten dürfte traurig sein, wenn es im positiven Sinne knüppeldick kommt.

Aber etwas Zurückhaltung kann nach dem bisherigen Verlauf nicht schaden. Auch etwas pessimistischere Einstellungen sind ok. Dann ist man auch nicht am 19.09. enttäuscht.😀

Dennoch sehe ich die Zukunft rosig, wenn auch nicht in dem 100er-Bereich und auch nicht ganz so schnell. Bis Jahresende über 10 und danach...open end bis 2028? Lasst uns den Deal abwarten."

Shadow-hunter: "Die Zahlen am 19.10. werden nicht besonders berauschend sein, bei den Einnahmen mit Xadago wird nicht viel kommen, aber kontinuierlich mehr.

Evenamid ist der Schlüssel und ein guter Deal muss her. Stefan very soon news Weber, lässt sich bekanntlich gerne viel Zeit für kursrelevante News. Ich stelle mich auf Weihnachten 🎄 ein."

Deam85: "Etwas habe ich noch vergessen. natürlich wird am 19.09 zu den enttäuschenden Xadago zahlen und den gelaber das er seit 100 jahren auf partner suche ist und die verhandlungen laufen, auch noch der Start PHIII von Q424 auf H125 verschoben, oder sogar H225. Newron like, immer das selbe..... vielleicht ist es ja der letzte finanzbericht von newron🤪🤪"

D4YW4LK3R: "Fassen wir doch die Faktenlage mal zusammen:

i) Newron hat kein eigenes Geld für die Testphase III

ii) Ohne Testphase III und somit fehlende Zulassung für Eve geht Newron langfristig in die Insolvenz

iii) Somit ist Newron auf a) Partnering b) Kapitalerhöhung und c) Übernahme angewiesen um die Gelder beizuschaffen

iv) Option b) wurde auf der letzten Hauptversammlung abgelehnt also bleibt noch a) und c)

v) Jeder Monat der verstreicht "kostet" 120 Mio (hab die Zahl jetzt nicht mehr nachgeschaut aber glaube das kommt hin) - Aussage Weber

vi) Testphase III soll noch dieses Jahr starten (!)

vii) Es ist ein strukturierter Bieterprozess - dh Newron selbst hat die Timeline im weiteren Sinne selbst definiert

viii) Keine Insiderkäufe seit Monaten mehr

ix) Die "Timeline" wann die Ergebnisse erwartet werden von den Forumteilsnehmern schiebt sich schneller nach hinten als das offizielle Renteneintrittsalter (von 4-6 Wochen nach 008a, über Juli, über August, über die Q-Ergebnisse, jetzt lese ich bereits November...)

Ich persönlich rechne weiterhin mit substanziellen News zum 19.09. da es wie in vii) erwähnt im groben Zeitrahmen von Newron selbst gesteuert werden kann. Sprich man kann allen Parteien im Prozess sagen, bis 15.09. sind eure Angebote schriftlich einzureichen. Nach der (aktuellen) DD Phase, die jetzt ja auch schon seit >4 Monaten andauert.

Mal sehen was passiert. Ich persönlich rechne auch NICHT mit einem Abverkauf am 19.09. ausser es gibt hier einige Taschengeldaktionäre die denken sie kennen Yass (tun sie nicht) und betreiben "front-running". Wer sich etwas mit Börse auskennt, der weiß, dass es immer anders kommt als die "meisten" denken. Und hier gehen ja scheinbar alle von fallenden Kursen am 19.09. aus -> So wie auch alle von steigenden Kursen am "Investorentag" ausgegangen sind vorher.

In dem Sinne -> Einfach abwarten und auf die Mail zum Partnering/Übernahme bzw 19.09. warten. Vorher sollte denke ich eh nicht viel passieren.

Aber ja - ich persönlich bin auch "enttäuscht", über die doch sehr lange Phase des Wartens und im Nebel stocherns."

Wolfirainbow: "Ein echtes Problem ist die etwas "stockende" Kommunikation....sie lässt viel Raum für Gedankenspielereien. Da stockt kürzlich ein bedeut. Aktionär auf und andere vermuten ein kleinen Absturz der Aktie. Es gibt wenig Gründe, pessimistisch zu sein, es gibt nur ein paar Gründe, abzuwarten...."

Logan11: "Am Donnerstag dem 19.09. sieht man hoffentlich wie viel Cash noch Newron hat. Blockbuster Potenzial und kein Cash ( nicht zu unterschätzen) ist ausschlaggebend auch für eventuelle Verhandlungen mit wem auch immer u.s.w. Neuigkeiten vielleicht??

Und wenn es tatsächlich nochmals runter geht werden einige die Chance nutzen für was auch immer"

Beiträge nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts:

Marvelfreak: "Wie soll CEO Webers Rechnung denn aufgehen. Einem Halbjahresverlust von rund 10 Mio stehen 12 Mio Liquidität gegenüber. Wie soll das bis weit in 2025 reichen?"

darauf _Ardy_: "1,35 Mio der 2,05 Shares des Yass/SIG deals sind weg.

Die Aussage " Das Geld reicht bis Anfang 25 " basierte alleine auf dem Verkauf der 750000 Shares zu 7,33 Franken. Mittlerweile sind also weitere 400000 verkauft. mindestens. Verpartnerung kommt in den nächsten Monaten. 3 Monate , 4 vielleicht. Die Studie muss vom Partner mit organisiert / autorisiert / unterschrieben werden, Zeit Fenster bis Studien anfang 1te Hj 25 passt also. Partner bis Januar , Studie bis Juni, alles gut. Der Kurs bleibt leicht steigend, meine Meinung nur."

Bremsbacke: "Sehe keine Spur von irgendwelchen Verhandlungen. Weber wird unweigerlich eine fette Kapitalerhöhung durchführen/durchsetzen müssen und ob Eve wirklich mal Einnahmen bringen wird, naja , das weiß keiner."

Investfuchs: "Allerdings war die letzten Wochen kein Verkaufsdruck mehr zu spüren, deshalb gehe ich davon aus, dass der Partner/Übernehmer die restlichen Aktien direkt von Yass kauft und diese nicht über die Börse verkauft werden. Es hört sich alles für mich ein bisschen an, so dass eigentlich alles in den trockenen Tüchern ist, nur die Verträge müssen noch unterschrieben werden. Keinerlei Panik, wir sind gut auf Kurs und der Zeitrahmen für die nächste News ist absehbar."

Nelly2021: "Die Aktien kann man an seine Enkel vererben… vorher wird das nichts. Immer nur heiße Luft und viel Gelaber."

D4YW4LK3R: "Bis jetzt hat der "blöde Markt" recht gehabt. Denn bisher ist (außer den 008a Daten) nichts wirklich belastbares bei rum gekommen außer weitere Luftschlösser... alle die bisher von Sonderpreisen geschrieben haben, hatten danach immer noch die Möglichkeit günstiger einzusammeln. Bleibe weiter drin aber bin schon sehr enttäuscht, wie sich die Timeline entwickelt bzw entwickelt hat.

Kurzer Wasserstand an Opportunitätskosten: bisher sind uns Aktionären 675 Mio Euro an "nicht realisierten Gewinnen" entgangen seit dem Announcement der 008a Daten. Quelle für diese Berechnung ist Herr Weber himself.

Ich hoffe der "Deal" holt diese Summe wieder rein - ich gehe allerdings nicht davon aus."

Manuka: "Vorläufig kann man die Aktie mal auf Eis legen. Sollte es einen CEO-Wechsel geben, wäre ich wieder mit on board, aber nach diesen Aussagen ist das totes Kapital. Ist mir egal wann, bin raus hier. Newron war 2015 ein Gewinn, die Zeiten sind vorbei. Verlust hält sich in Grenzen, besser Nerven schonen."

Marvelfreak: "All die Unruhe ist total unnötig da Weber und Co. genau das geliefert haben was man erwarten konnte. Nämlich gar nichts. Und es wird auch im nächsten Jahr wieder Aufregung geben, wenn Weber weitere Verzögerungen präsentiert. Man merkt in jeder Veröffentlichung das er das Ruder nicht verlassen will. Er ist und war schon immer ein Dampfplauderer dem die Aktionäre egal sind. Letzte Hoffnung ist feindliche Übernahme, denn ein durchführen der Studie in 2025 oder eventuell erst 2026 Birnen so viele Risiken, dass hier eher mit einem Kursrückgang zu rechnen ist."

Shadow-Hunter: "Kommt Zeit, kommt Rat. Fakt ist allerdings. dass Weber etwas liefern muss, sonst geht ihm das Geld bald aus.

Bieterverfahren hin oder her, ein konkreter Deal muss her.

Aktuell sieht es eher so aus, als würden die potenziellen Interessenten Newron ausbluten lasssn, um einen besseren Gesamtpreis aushandeln zu können. Es bleibt spannend. 😉"

darauf Marvelfreak: "Immer vorausgesetzt das es dieses Bieterverfahren wirklich gibt. Es gibt nichts beleghaftes dafür außer Webers Aussage. Er hat schon einmal gelogen mit angeblich 90 Interessenten die angeblich nur noch die Ergebnisse der 8a abwarten wollten. Danach kam nichts. Dann de Aussage das man hofft das ein dicker Fisch an der Angel bleibt. Dieser CEO ist unglaubwürdig und nicht tragbar."

Robbie30: "Die Übernahme eines Unternehmens wie Newron Pharmaceuticals SpA kann durchaus 2 Jahre in Anspruch nehmen. Komplex wird sicherlich die Gestaltung der Studie PH III sein. Da wird nicht innerhalb einer Woche alles besprochen und vorbereitet.

Ich vermute, dass eine mögliche Übernahme bereits seit vielen Monaten im Hintergrund eingefädelt wird. Stichwort Yass, Chavez, ... Es ist in dieser Zeit saure Gurken Zeit für den Kleinanleger. Müssen wir durch und Ausdauer lernen."

Omega-60: "Auch ich hätte mich über einen schnelleren Deal gefreut. Was mich aber positiv stimmt, Weber und Co rühren überhaupt nicht mehr die grosse Werbetrommel für Eve. Den Schluss den ich daraus ziehe ist: Sie haben genügend potenzielle Verhandlungspartner.

Ein guter (hoffentlich) Deal für uns braucht seine Zeit."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community