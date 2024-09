Dividendenaktie Procter & Gamble stellt bei Verlässlichkeit alle in den Schatten

Die Stabilität und Beständigkeit der Dividenden von Procter & Gamble macht die Aktie zu einer beliebten Wahl für Anleger, die auf zuverlässige Erträge setzen. Das Unternehmen hat es geschafft, seine Ausschüttungen selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kontinuierlich zu steigern, was es zu einem der sichersten Investments im Bereich Dividenden macht.

Nur ein Unternehmen weltweit hat seine Dividenden noch länger als Procter & Gamble erhöht: American States Water, ein Versorgungsunternehmen, das auf eine 69-jährige Serie von Dividendenerhöhungen zurückblicken kann. Doch P&G, mit seiner globalen Präsenz und seinen starken Marken wie Pampers, Gillette und Ariel, bleibt ein Symbol für langfristige Stabilität und Wachstum. Viele dieser Produkte werden auch bei Kohl's verkauft, dem Einzelhändler mit der zweistelligen Dividendenrendite, den wir uns im Dividenden-Radar der vergangenen Woche angesehen haben.

Als Dividendenkönig bietet Procter & Gamble nicht nur regelmäßige Ausschüttungen, sondern auch die Aussicht auf weiteres Dividendenwachstum in der Zukunft. Für Anleger, die nach einem sicheren Hafen für ihr Kapital suchen, bleibt P&G eine der besten Optionen auf dem Markt. Seit seiner Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft im Jahr 1890 hat der Konzern jedes Jahr seine Aktionäre belohnt, auch in diesem Bereich können nur wenige Unternehmen mithalten.

Der Konsumgüterkonzern hat für das Geschäftsjahr 2024, das am 30. Juni endete, auf vier Dividenden verteilt insgesamt rund 3,83 US-Dollar pro Aktie ausgeschüttet. Das entspricht einer Dividendenrendite von 2,34 Prozent. Zuletzt wurden die Quartals-Ausschüttungen um 7 Prozent erhöht von 0,9407 US-Dollar auf nun 1,0065 US-Dollar je Aktie.

Im Schnitt der letzten zehn Jahre wurden die Ausschüttungen um 4,6 Prozent gesteigert. Wenn P&G an dieser Rate festhält, würde die Dividende im April 2025 auf etwa 1,053 US-Dollar pro Quartal und Aktie steigen. Für das Geschäftsjahr 2025 insgesamt würden die Aktionäre dann geschätzte 4,07 US-Dollar erhalten. Die nächste Dividende wird Mitte November ausgeschüttet, der ex-Tag ist etwa vier Wochen davor.

Strategische Entscheidungen

Wie auch an der Dividendenhistorie gesehen werden kann, besitzt die Dividende einen sehr hohen Stellenwert bei dem Unternehmen. Als P&G 1890 mit den Ausschüttungen begann, ging auch ein Teil davon an die Mitarbeiter. Die Unternehmensspitze hatte damit begonnen, ihre Mitarbeiter an dem Unternehmen zu beteiligen in der Hoffnung, dass sie dann nicht oder weniger streiken würden. Diese Hoffnung ging auf.

Procter & Gamble hat sich im Verlauf der Zeit immer wieder neu erfunden. Nachdem der Konzern im vergangenen Jahrhundert in immer neue Geschäftsbereiche vorstieß, begann Anfang des Jahrtausends eine stärkere Fokussierung auf die Kerngeschäfte. Zu diesem Ziel wurde beispielsweise die Snackmarke Pringles 2012 an Kellog's verkauft, die Hundefuttermarke Iams wurde 2014 abgestoßen.

Tipp aus der Redaktion: Aktien, Schuldtitel, andere Fonds: Breit gestreute Investitionschancen bietet der Mischfonds Global Portfolio One (WKN: A2PT6U).

Im Jahr 2016 ging dann ein ganzes Bündel an Schönheitsprodukt-Marken, darunter Hugo Boss, Lacoste und Wella, an Coty. Im gleichen Jahr wurde der Transfer der Batteriemarke Duracell an Berkshire Hathaway, die Investmentholding von Warren Buffett abgeschlossen.

Insgesamt stieß P&G ab 2014 rund 100 Marken ab und konzentrierte sich auf die profitabelsten 65, mit denen das Unternehmen 95 Prozent seines Gewinns erwirtschaftete. Tatsächlich laufen die Geschäfte so gut, dass die Ausschüttungen kein Problem für den Konzern darstellen.

Dividenden-Aussichten

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete P&G einen freien Cashflow von 19,8 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 15 Milliarden US-Dollar. Davon wurden 9,3 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden ausgeschüttet. Hinzu kam ein Rückkaufprogramm im Volumen von 5 Milliarden US-Dollar. Die finanziellen Mittel für die 69. Dividendenerhöhung im nächsten Jahr sind also da.

Zum Vergleich: Der Dividenden-Favorit von Star-Investor Warren Buffett, Coca-Cola, zählt mit seinen 62 Dividendenerhöhungen in Folge ebenfalls zu den Dividendenkönigen und bietet eine geringfügig höhere Rendite als P&G von aktuell 2,7 Prozent an. Von Analysten wird die Aktie aufgrund ihrer starken Fokussierung auf den Getränkemarkt als etwas risikoreicher eingestuft als der breit diversifizierte Konsumgüterkonzern Procter & Gamble. Zudem bleiben Coca-Cola bei 10 Milliarden US-Dollar Cashflow und 8 Milliarden US-Dollar Ausschüttungen deutlich weniger Spielraum als P&G.

Gleichzeitig schätzen die Experten die Aussichten für die Kursentwicklung von P&G sehr vorsichtig ein. Ihr mittleres Kursziel von 176,04 US-Dollar entspricht nur einem minimalen Aufwärtspotenzial von rund einem Prozent für die nächsten 12 Monate. (Nur nebenbei: Bei Coca-Cola sehen die Analysten noch weniger Potenzial.) Seit Jahresbeginn haben die Titel gut 17 Prozent zugelegt und am Freitag bei 174,22 US-Dollar geschlossen.

Fazit

Procter & Gamble ist eine der zuverlässigsten Dividendenaktien weltweit und für passive Investoren eine attraktive Option. Das Unternehmen gehört zur Güteklasse der Dividendenkönige, und auch hier zur Spitzengruppe. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die Dividenden auch auf längere Sicht weiter steigen werden. Mit 68 Jahren kontinuierlicher Erhöhungen der Ausschüttungen bietet P&G nicht nur stabile und wachsende Dividenden, sondern auch langfristige Sicherheit für Anleger.

Selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hat P&G dank einer strategisch weitsichtigen Unternehmenspolitik stets solide Gewinne erzielt und seine Dividenden weiter erhöht, was die Aktie zu einer der sichersten Anlagen im Bereich Dividenden macht.

Für passive Investoren ist P&G aufgrund seiner starken Marktstellung und der globalen Diversifizierung besonders geeignet. Mit einem breiten Portfolio an Konsumgütern wie Pampers, Gillette und Ariel erwirtschaftet das Unternehmen stabile Einnahmen und steigert seinen freien Cashflow kontinuierlich. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde nicht einmal die Hälfte davon an die Aktionäre ausgeschüttet.

Dies gewährleistet nicht nur eine kontinuierliche Dividendensteigerung, sondern auch finanzielle Stabilität für die Zukunft. Damit bleibt P&G eine verlässliche Wahl für Investoren, die auf langfristige Dividendenerträge setzen.

Passives Einkommen

Für das abgelaufene Geschäftsjahr hat P&G rund 3,83 US-Dollar (3,43 Euro) pro Aktie an seine Anteilseigner ausgeschüttet. Wer mit der Aktie auf ein passives Einkommen von 12.000 Euro kommen will, benötigt dafür etwa 3500 Titel des Konzerns. Bei einem aktuellen Kurs von 174,22 US-Dollar müssen dafür also 609.770 US-Dollar (etwa 545.900 Euro) auf den Tisch legen.

Zum Vergleich: Bei Kohl's in der vergangenen Woche waren es rund 106.700 Euro. Bei Coca-Cola aus dem Radar von Mitte Mai waren es 358.000 Euro. Und bei dem Schweizer Dividenden-Aristokraten Nestlé, der als Konsumgüterkonzern etwas größer ist als P&G allerdings stark auf Nahrungsmittel fokussiert ist, waren es im Radar Ende März etwa 393.000 Euro.

Übersicht zur Dividende von Procter & Gamble*

Marktkapitalisierung: 409,4 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 68 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 68 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 134 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 4,6% p.a.

Zeitplan

09.07.2024: Dividendenankündigung

19.07.2024: Stichtag (Record Date)

19.07.2024: Ex-Tag

15.08.2024: Dividendenzahlung

* Quelle: Procter & Gamble, wallstreetONLINE.

Geschäftsjahr Dividendenrendite in % Dividende in US-Dollar 2027e 2,51e 4,38e 2026e 2,41e 4,20e 2025e 2,34e 4,07e 2024 2,34** 3,83 2023 2,43 3,68 2022 2,45 3,52 2021 2,40 3,24 2020 2,53 3,03 2019 2,64 2,90 2018 3,57 2,79 2017 3,10 2,70

* Quellen: Procter & Gamble, FactSet, wallstreetONLINE.

** Stand GJ-Ende am 30.6.2024.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.