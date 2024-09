Merz weist Kritik aus Ausland an Migrationsforderungen zurück Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat Kritik aus Nachbarstaaten Deutschlands an den Forderungen der Union in der Migrationspolitik zurückgewiesen. Dabei geht es vor allem um Zurückweisungen an den Grenzen. Er wolle nicht, dass sich dadurch das …