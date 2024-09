Deutsche Indizes stürzen ab: DAX & Co. im Minus, US-Märkte stabiler**

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

**Marktbericht: Deutliche Verluste bei deutschen Indizes, US-Märkte stabiler** Die deutschen Aktienmärkte verzeichnen heute deutliche Verluste, während die US-Märkte vergleichsweise stabil bleiben. Der DAX, Deutschlands Leitindex, steht aktuell bei 18.742,26 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,20%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 1,33% auf 25.884,23 Punkte. Noch stärker betroffen ist der SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst, mit einem Rückgang von 1,65% auf 13.686,95 Punkte. Der TecDAX, der Technologieindex, verzeichnet den größten Verlust unter den deutschen Indizes und steht bei 3.266,64 Punkten, was einem Minus von 2,05% entspricht. Im Vergleich dazu zeigen sich die US-Märkte stabiler. Der Dow Jones Industrial Average notiert bei 41.955,67 Punkten und verliert lediglich 0,19%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abbildet, steht bei 5.693,10 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,41%.Die heutigen Entwicklungen zeigen eine deutlich stärkere Abwärtsbewegung bei den deutschen Indizes im Vergleich zu den US-amerikanischen Märkten. Investoren beobachten die Lage mit Sorge, da die Verluste in Deutschland auf eine breitere Marktunsicherheit hinweisen könnten.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 1,51%. MTU Aero Engines folgt mit einem Plus von 0,80%, während Siemens Energy mit 0,78% ebenfalls im grünen Bereich bleibt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Rückgänge. Mercedes-Benz Group führt die Negativliste mit einem Minus von 6,81%, gefolgt von Sartorius Vz. mit -6,90% und Brenntag, das um 5,91% gefallen ist.Im MDAX stechen die Topwerte Nordex mit 0,53% und LEG Immobilien mit 0,17% hervor. TAG Immobilien bleibt unverändert bei 0,00%.Die Flopwerte im MDAX zeigen ebenfalls signifikante Verluste, angeführt von PUMA mit -6,47%. Jungheinrich und Evotec folgen mit Rückgängen von 5,51% und 5,36%.Die SDAX-Topwerte werden von BayWa angeführt, die um 2,58% zulegt. ATOSS Software und STRATEC zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 1,25% und 1,19%.Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ, mit thyssenkrupp nucera, das um 7,07% gefallen ist. Elmos Semiconductor und Sixt verzeichnen Rückgänge von 6,55% und 6,54%.Im TecDAX zeigt ATOSS Software eine positive Entwicklung von 1,25%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 0,71% und Nordex mit 0,53%.Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls stark negativ, angeführt von Sartorius Vz. mit -6,90%. Elmos Semiconductor und Infineon Technologies verzeichnen Rückgänge von 6,55% und 5,72%.Im Dow Jones sticht Nike (B) mit einem beeindruckenden Anstieg von 7,69% hervor. Walmart und Cisco Systems zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 1,08% und 0,91%.Die Flopwerte im Dow Jones sind moderat, mit Dow, das um 2,83% gefallen ist, gefolgt von Caterpillar mit -1,39% und Intel mit -1,18%.Die Topwerte im S&P 500 sind außergewöhnlich, angeführt von NVIDIA mit einem unglaublichen Anstieg von 4340,98%. Caesars Entertainment und Constellation Energy zeigen ebenfalls starke Zuwächse mit 125,37% und 15,37%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen moderate Rückgänge, angeführt von Mettler Toledo International mit -4,07%. Bio-Rad Laboratories (A) und Lennar Registered (A) folgen mit -4,16% und -4,59%.