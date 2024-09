Baseus kündigt neue Produktlinie für iPhone und technisches Zubehör an - einschließlich drahtloser Ladegeräte, Sicherheitskameras, Power Banks und mehr

Als Unternehmen, das Produkte entwickelt, die praktisch, zuverlässig und benutzerorientiert sind, sind die neuen Versionen darauf ausgerichtet, das tägliche Leben einfacher und effizienter zu gestalten.

NEW YORK, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Baseus, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und mobilem Zubehör, veranstaltete in New York ein exklusives Launch-Event, bei dem seine neuesten Innovationen vorgestellt wurden: die PicoGo-Serie, die Nomos-Serie und die Sicherheitskamera-Serie. Diese neuen Angebote, darunter kabellose Ladegeräte, Kopfhörer und Haussicherheitssysteme, sind auf die Bedürfnisse des normalen Verbrauchers zugeschnitten. Der Geschäftsführer von Baseus, Shiyou He, betonte das Engagement des Unternehmens, praktische, benutzerfreundliche technische Lösungen zu liefern.