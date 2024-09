Wearables der nächsten Generation und produktives Arbeiten mit Tablets

HUAWEI WATCH GT 5: Führend in Sachen Mode

BARCELONA, Spanien, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 19. September stellte die Huawei Consumer Business Group (CBG) auf der HUAWEI Innovative Product Launch-Veranstaltung in Barcelona, Spanien, mehrere mit Spannung erwartete Produkte vor. Dabei verfolgte sie einen „Fashion Forward"-Ansatz für Wearables, zu denen die HUAWEI WATCH GT 5, die HUAWEI WATCH D2 und die HUAWEI WATCH Ultimate Green gehören. Bei der Markteinführung wurden auch die beliebten Tablets HUAWEI MatePad Pro 12,2 Zoll und HUAWEI MatePad 12 X angekündigt, die zusammen eine neue Generation von Wearables darstellen und verbesserte Technologien für mehr Produktivität und nahtlose Konnektivität mit brandneuen Tablets bieten.

Die HUAWEI WATCH GT 5 ist eine der ersten Smartwatches von Huawei, die das HUAWEI TruSense System einführt, eine integrierte Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktion, die mit einem verbesserten Sensor und optimierten Algorithmen ausgestattet ist und schnellere, genauere und umfassendere Ergebnisse liefert.

Mit dem unverwechselbaren Sharp-Edged-Design und in insgesamt 12 verschiedenen Modellen und in der Pro- oder Standard-Edition erhältlich, ist die HUAWEI WATCH GT 5 dazu bestimmt, den Modetrend anzuführen. Die Pro-Edition besteht aus einer Titanlegierung, welche die Anforderungen der Luft- und Raumfahrt erfüllt, und Nanokristallkeramik, was für mehr Langlebigkeit sorgt.

Das HUAWEI TruSense System ermöglicht es dem brandneuen Emotional Wellbeing Assistant von Huawei, das Gesundheitsmanagement zu verbessern und nicht nur physiologische, sondern auch psychologische Aspekte zu berücksichtigen.

Die neue Smartwatch bietet neue Sportfunktionen auf Profi-Niveau. Für Golfer und Taucher umfasst die HUAWEI WATCH GT 5 Pro einen Golfplatzmodus mit über 15.000 globalen Golfplatzkarten sowie einen Modus für freies Tauchen, der einen umfassenderen Tracker für ihre sportlichen Aktivitäten am Handgelenk bietet. Die HUAWEI WATCH GT 5 Pro verfügt außerdem über professionelle Funktionen für den Geländelauf, wie etwa die Unterstützung der Segmentierungs-Navigationsfunktion sowie eine 10-Meter-Höhenlinienkarte.

Die Smartwatch zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Akkulaufzeit aus: bis zu 14 Tage bei der HUAWEI WATCH GT 5 46mm und GT 5 Pro 46mm und bis zu 7 Tage bei der HUAWEI WATCH GT 5 41mm und GT 5 Pro 42mm.

HUAWEI-Botschafter für Wearable-Produkte: Pamela Reif und Sir Mo Farah

Die HUAWEI-Botschafter für Wearables, Sir Mo Farah und Pamela Reif, nahmen an der Veranstaltung teil. Sir Mo Farah teilte sein Fachwissen über das Laufen und fortgeschrittene Sporttechniken, während Pamela Reif sich auf Uhrendesign und App-Kurse konzentrierte und das Programm „Light Up Your Rings" vorstellte.