Kein guter Tag für Dax und Robert Habeck - und Verfall an Wall Street!

Das war kein guter Tag für den Dax - und besonders nicht für Robert Habeck! Mit der Krise bei Mercedes wird nun immer klarer, wie stark die Wirtschaft in Deutschland unter Druck steht. Schuld daran sind Management-Fehler bei den Konzernen - aber eben auch eine Wirtschaftspolitik von Robert Habeck, die auf die lenkende Funktion des Staates setzt statt auf einen freien Markt! Der Dax verliert heute 1,5%, nachdem er gestern noch ein Allzeithoch erreicht hatte. An der Wall Street heute der große Verfall - und eine weitere schlechte Nachricht für Habeck: in den USA wird die Atomkraft wieder hochgefahren, weil KI so extrem viel Strom verbraucht, dass die geplanten Datencenter sonst nicht zu realisieren wären. Der Trend geht also zur Atomkraft - während das Atomkraft-freie Deutschland mehr und mehr zum Industrie-Museum wird..

