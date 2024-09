Ausländische Mediendelegation besucht internationale Messe im nordwestchinesischen Yulin und erlebt neue Impulse für die grüne Energiewende aus erster Hand

BEIJING, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Die 18. Yulin International Coal and High-end Energy Chemical Industry Expo wurde am 13. September in der Stadt Yulin in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi eröffnet. Eine ausländische Mediendelegation nahm an der Veranstaltung teil und erlebte vor Ort die neuen Impulse für den grünen Wandel in Yulin, dem Zentrum einer Region, die reich an Energieressourcen ist.

Die Veranstaltung folgte den neuesten Trends der globalen Energiewirtschaft und präsentierte die neuesten Technologien, Anlagen und Lösungen in sechs Ausstellungsbereichen zu den Themen High-End-Energie, intelligente Digitalisierung, Großanlagen, neue Energie und neue Materialien usw. und zog mehr als 800 Aussteller aus dem In- und Ausland an.