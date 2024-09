Cluster-Entwicklungspolitik in Lateinamerika braucht Kontinuität

Mexico City (ots/PRNewswire) - Lateinamerika ist eine Region in der Welt, in der

Für Pezzi, der seit 25 Jahren in diesem Bereich tätig ist, haben die Clusterdazu beigetragen, den Dialog zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektorzu verstärken, um die Probleme der Unternehmen zu verstehen und für die kleinenund mittleren Unternehmen "strategische Änderungen" umzusetzen, um derenWettbewerbsfähigkeit zu verbessern.Pezzi, der auch CEO von TCI war, zeigte sich optimistisch, was die Förderung vonClusterpolitik angeht. Er würdigte auch die Arbeit der Mitglieder derWirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (Economic Commission forLatin America and the Caribbean, ECLAC), die in Kolumbien die ClusterInitiatives Platform, die Plattform für Clusterinitiativen, ins Leben gerufenhaben.Pezzi wies darauf hin, dass die Stadt Chihuahua im Norden Mexikos in diesem Jahrvom 8. bis 10. Oktober Gastgeber der 27. TCI Global World Conference sein wird,um diese Ökosysteme in der Region weiter zu stärken. Dort werden dieTeilnehmenden über Anwendungsmodelle von künstlicher Intelligenz in Clustern undden Aufbau einer stärker auf Kollaboration ausgerichteten Zukunft angesichts desAufkommens disruptiver Technologien sprechen."Die jährliche TCI-Veranstaltung ist der Bezugspunkt für Fachleute, die sich derEntwicklung von Clustern auf der ganzen Welt widmen, und die Erwartung ist,einerseits etwas über Methoden, Projekte, gute Clusterpraktiken und gleichzeitigüber Innovationsökosysteme zu erfahren", sagte er.Außerdem erklärten die Organisatoren, dass sie beabsichtigen, ein Weißbuch mitallen Erkenntnissen des Treffens zu veröffentlichen. Diese würden gelernteLektionen aus lokalen Netzwerken und die Beiträge international anerkannterPodiumsteilnehmender wie der Expertin für künstliche Intelligenz, Rebeca Hwang,und Mariana Mazzucato, einer auf Entwicklungsfragen spezialisiertenWirtschaftswissenschaftlerin, enthalten.Im Hinblick auf die diesjährige Veranstaltung sagte Pezzi, dass Chihuahua einbesonderer Ort für TCI sei. In diesem Bundesstaat trafen sich 1997 deramerikanische Wirtschaftswissenschaftler Michael Porter und andere "Pioniere derClustermethodik" zum ersten internationalen Cluster-Workshop.https://tciglobalconference.com/2024/https://desec.mx/View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tci-network-cluster-entwicklungspolitik-in-lateinamerika-braucht-kontinuitat-302254404.htmlPressekontakt:Luis Oliver Torres Garcia,oliver.torres@desec.org.mx,+52 614 442 8450Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174882/5869294OTS: TCI Network