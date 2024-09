Hybrid Power Solutions meldet Aufnahme in die Liste des California Air Resource Board für emissionsfreie Generatoren

Vancouver, British Columbia - 20. September 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) („Hybrid“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieversorgungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass seine emissionsfreien Generatoren nun offiziell beim California Air Resource Board (CARB) gelistet sind. Dieser wichtige Meilenstein festigt die wachsende Präsenz von Hybrid Power Solutions im Bereich der sauberen Energie, denn das Unternehmen erfüllt nach wie vor die strengen kalifornischen Luftqualitäts- und Emissionsstandards.

Die Aufnahme in die CARB-Liste der emissionsfreien Generatoren ist eine Anerkennung für die fortschrittliche batteriebetriebene Technologie von Hybrid Power Solutions, die eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen mit fossilen Brennstoffen betriebenen Generatoren bietet. Die Generatoren von Hybrid Power Solutions sind emissionsfrei, geräuscharm und leicht zu transportieren und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. auf dem Bau, bei Veranstaltungen und als Notstromaggregate.

„Wir sind stolz auf die Anerkennung durch das California Air Resource Board“, so Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. „Die Aufnahme in diese Liste ist eine deutliche Befürwortung unserer Produkte. Sie verschafft uns als CARB-konforme Lösung auf dem kalifornischen Markt eine bedeutende Präsenz, sodass wir uns als wichtiger Akteur bei der Umstellung auf saubere Energie in Kalifornien positionieren können. Wir freuen uns darauf, weiterhin innovative, umweltfreundliche Energielösungen anbieten zu können.“

Erweiterung des Potenzials über Generatoren hinaus

Neben dem Eintrag für emissionsfreie Generatoren bemüht sich Hybrid Power Solutions aktiv um die Aufnahme seiner Produkte in weitere Produktkategorien auf der CARB-Website, darunter batteriebetriebene Baugeräte und andere Industrieausrüstungen. Damit könnte das Unternehmen seine Stellung als führender Anbieter von nachhaltigen Energielösungen in verschiedenen Sektoren weiter festigen.

„Wir sehen ein enormes Potenzial darin, mit unserer sauberen Technologie in andere Bereiche wie Baugeräte und Industrieausrüstungen vorzudringen“, so Byrne weiter. „Wir blicken erwartungsvoll in die Zukunft und sind unserem Ziel verpflichtet, die Umstellung auf saubere Energie voranzutreiben.“