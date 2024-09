Intel legt nach Bericht über mögliches Qualcomm-Interesse zu

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Aktien des Chipherstellers Intel haben am Freitag kurz vor Handelsende wegen eines Berichts über ein mögliches Übernahmeinteresse des Konkurrenten Qualcomm deutlich angezogen. Der Kurs kletterte am Freitag im späten Handel um bis zu knapp zehn Prozent nach oben. Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, schloss aber noch mit einem Plus von 3,3 Prozent auf 21,84 Dollar.

Damit konnte sich das Intel-Papier etwas von den bisher massiven Verlusten im laufenden Jahr erholen. Der Börsenwert des Unternehmens sackte seit Ende 2023 um mehr als 50 Prozent auf nur noch rund 95 Milliarden Dollar ab. Das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtete am Freitagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass der Chiphersteller Qualcomm an Intel herangetreten sei, um über eine mögliche Übernahme zu sprechen.

Qualcomms Marktkapitalisierung ist im bisherigen Jahresverlauf um fast ein Fünftel auf knapp 190 Milliarden Dollar gestiegen. Auf den "WSJ"-Bericht reagierte der Qualcomm-Kurs mit einem Verlust von knapp drei Prozent. Nach Informationen der Zeitung gibt es zwar ein grundsätzliches Interesse von Qualcomm. Aber ein mögliches Gebot ist auch noch in weiter Ferne./zb/gl

