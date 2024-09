Verses AI Inc. meldet LIFE-Privatplatzierung im Wert von bis zu 10.000.000 C$

VANCOUVER, B.C., 20. September 2024 / IRW-Press / Verses AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQX:VRSSF) („Verses“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das „Angebot“) von bis zu 12.500.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,80 $ pro Einheit (der „Angebotspreis“) für einen Bruttoerlös von bis zu 10.000.000 $ abzuschließen.

Jede Einheit besteht aus einer nachrangigen Stimmrechtsaktie der Klasse A des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem halben Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum (wie unten definiert) zum Erwerb einer Aktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 1,20 $ pro Aktie, vorbehaltlich einer Anpassung unter bestimmten Umständen.

Das Angebot wurde so strukturiert, dass die Befreiung von der Prospektpflicht für börsennotierte Emittenten (die „Befreiung“) gemäß Part 5A des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) in Anspruch genommen werden kann, wobei Aktien, die gemäß der Befreiung ausgegeben werden, frei handelbare börsennotierte Aktien sind, die keiner Haltefrist unterliegen (siehe unten). Das Angebot wird in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Québec, gemäß der Befreiung für einen Bruttoerlös von bis zu 10.000.000 C$ durchgeführt. Das Angebot kann in den USA im Rahmen einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen gemäß Regulation D des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 1933“) durchgeführt werden, sofern alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen, und in anderen Ländern außerhalb Kanadas und der USA, vorausgesetzt, dass in einem solchen anderen Gerichtsstand keine Prospekteinreichungs- oder vergleichbare Verpflichtung besteht. Die Einheiten unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keinen Beschränkungen für den Weiterverkauf.

