Noch keine Rallye in Sicht. Cannabis-Aktien warten auf das Startsignal

Enttäuschung über Terminansetzung wirkt nach

Als die Drug Enforcement Administration (DEA) Ende August bekanntgab, dass die Anhörung über die mögliche Neueinstufung von Cannabis erst am 02. Dezember und damit nach der US-Präsidentenwahl stattfinden würde, brach sich Enttäuschung Bahn. Cannabis-Aktien gerieten unter Druck und konnten sich bislang noch nicht von dem Rückschlag erholen. Die DEA prüft seit Mai die Einstufung von Cannabis. Im Idealfall steht am Ende des Prozesses die Einstufung von Cannabis in Schedule III. Bislang ist Cannabis in Schedule I gelistet; zusammen mit Heroin und LSD. Eine Neueinstufung – so sie denn kommt – würde für die Cannabis-Unternehmen eine Menge Erleichterungen mit sich bringen. Soweit die Ausgangslage. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kommentar „Hiobsbotschaft für Canopy, Tilray & Co. lässt Aktienkurse einbrechen“.