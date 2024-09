Elliott Wellen Analyse Vorbereitung der Jahresendrallye in DAX und DJI ? Ausgangslage Der DAX befindet sich in der lila 3 eines Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene (schwarze 1). Für die schwarze 1 bietet sich eine Zählweise mit entweder mit lila 1=13827, lila 2=11807 und laufender lila 3 (bisher 19047) an. …