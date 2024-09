FED wagt den großen Wurf

³

FR: Herr Walter, die Fed hat in dieser Woche eine deutliche Zinssenkung vorgenommen. Was ist der Hintergrund dieser Entscheidung?

Vanyo Walter: 50 Basispunkte waren vor einigen Monaten noch undenkbar, nun hat die FED relativ kurzfristig den Turnaround hingelegt. Am Markt ist man sich uneins, wie man diese Entscheidung werten soll. Einzelne Kritiker mahnen, die FED sei „hinter der Kurve“ – also eigentlich zu spät dran. Die Zinssenkung signalisiert, dass sich die Notenbank stärker auf die Stabilisierung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts konzentriert, da der Inflationsdruck nachlässt. Es geht darum, eine Rezession zu vermeiden und gleichzeitig das Wachstum zu sichern.

FR: Erwarten Sie weitere Zinssenkungen in den kommenden Monaten?

Vanyo Walter: Ja, die Fed wird voraussichtlich in den kommenden Sitzungen schrittweise Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte vornehmen. Sollten jedoch Arbeitsmarkt und Konjunktur stärker abschwächen als erwartet, könnte die Notenbank aggressiver vorgehen und die Zinsen schneller senken. Spannend ist die Zinssenkung im November im Umfeld der US-Wahlen.

FR: Wie schätzen Sie die derzeitige Lage der US-Wirtschaft ein? Befinden wir uns auf dem Weg in eine Rezession?

Vanyo Walter: Die Erwartungen an die Gewinne der Unternehmen in den USA sind weiterhin auf Rekordhoch. Die Konsumausgaben sind stabil, und das Investitionswachstum scheint sich sogar zu beschleunigen. Trotz der Abschwächung am Arbeitsmarkt bleibt die Wirtschaft auf einem „normaleren“ Kurs. Bislang gibt es nur Anzeichen einer Abkühlung in einzelnen Sektoren.

FR: Welche Auswirkungen haben die aktuellen Zinssenkungen der Fed auf Anleger?

Vanyo Walter: Zinssenkungsphasen bieten normalerweise Chancen für mittelfristige Anleihen, da sie in solchen Perioden tendenziell bessere Renditen liefern. Für Anleger ist dies eine gute Möglichkeit, von den noch attraktiven Renditen dieser Anleihen zu profitieren, insbesondere wenn die Fed die Zinsen weiter senkt, um eine Konjunkturschwächung abzufedern. In den vergangenen Wochen führten Versorger den Weg an, auch Gold ist gefragt.

FR: Inwieweit besteht bei den Entscheidungsträgern der Fed Uneinigkeit über den künftigen Zinspfad?

Vanyo Walter: Es gibt tatsächlich unterschiedliche Meinungen innerhalb der Fed. Einige Entscheidungsträger, wie Michelle Bowman, plädierten gegen die Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte. Andere Mitglieder unterstützen mehrere kleinere Senkungen. Diese Spannungen zeigen, wie unsicher der weitere wirtschaftliche Verlauf ist, insbesondere angesichts der unvorhersehbaren Inflation und Arbeitsmarktentwicklung.