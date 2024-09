SANY Renewable Energy stellt Innovationen auf der WindEnergy Hamburg vor

In den letzten Jahren hat SANY RE dank der Vorteile der eigenen Fertigung der Kernkomponenten und der intelligenten Aufrüstung der Produktionslinien kontinuierlich bedeutende Fortschritte bei der Liefereffizienz und Produktstabilität gemacht. Als Ergebnis dieser Bemühungen erhielt das Unternehmen im Jahr 2023 14,1 GW an neuen Aufträgen und installierte eine Gesamtkapazität von 7,41 GW, womit es der am schnellsten wachsende Windturbinenhersteller in der globalen Windindustrie ist. Um ein tieferes Engagement während der Ausstellung zu fördern, wird SANY RE die folgenden Veranstaltungen vor Ort durchführen:

BEIJING, 21. September 2024 /PRNewswire/ -- Mit einer Fülle von Veranstaltungen, Innovationen und Möglichkeiten auf der WindEnergy Hamburg vom 24. bis 27. September 2024 ist SANY RE bereit, die grüne Zukunft der Windenergie in Halle A3, Stand 320, zu begrüßen und einen großen Auftritt als größter Aussteller unter dem fesselnden Thema „The Breath of A Green Future" zu haben.

1 Zeremonie zur Übergabe der Entwurfskonformitätserklärung des Hybridturms durch den TÜV NORD

Seien Sie dabei, wenn der TÜV NORD die Entwurfskonformitätserklärung für den 140 m hohen Hybridturm von SANY übergibt, der Teil der 919-Plattform für 10-MW-Turbinen ist. Dies ist ein Meilenstein im Engagement des Unternehmens für technische Spitzenleistungen.

2 Einführung neuer Modelle für den europäischen Markt

Mit der Einführung von SI-17578 und SI-18580, die speziell für europäische Windverhältnisse entwickelt wurden, eröffnen sich weitere Möglichkeiten. Diese Großturbinen mit einer Leistung von mehreren Megawatt versprechen eine höhere Effizienz und eine bessere Rentabilität, die auf den Energiebedarf der Region zugeschnitten sind und den Industriestandards entsprechen.

3 Podiumsdiskussion über die ESG-Philosophie von SANY und das Weißbuch zum Klimaschutz

Nehmen Sie mit Experten von GWEC und PwC an einer anregenden Podiumsdiskussion teil, um die ESG-Erfolge von SANY RE im vergangenen Jahr zu untersuchen. Werden Sie Zeuge der Vorstellung des SANY-Weißbuchs zum Klimaschutz, bei dem PwC ein wichtiger Partner war.

4 Einführung in SANYs neues Windkraft-Testzentrum

Entdecken Sie SANYs hochmodernes Windkraft-Testzentrum, das in der Lage ist, Windturbinen, Komponenten und Systeme zu testen – sogar die Hauptkomponenten und Systeme einer 35-MW-Windturbine. Diese bahnbrechende Anlage setzt neue Maßstäbe für die Prüfung und Innovation von Windenergie.

5 Tag der offenen Tür für Studierende der Universität Hamburg

SANY begrüßt Studierende der Universität Hamburg zu einem offenen Dialog über die Vorteile der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie diese Synergie zu mehr Innovation führen kann.

Mit diesen Veranstaltungen möchte SANY Renewable Energy seine fortschrittlichen Fähigkeiten im Bereich der intelligenten Fertigung, sein unermüdliches Engagement für das Erreichen des Netto-Null-Ziels und sein Engagement für die Förderung der internationalen Zusammenarbeit demonstrieren.

SANY RE steht an der Spitze der intelligenten Fertigung und verfügt über fortschrittliche Anlagen für die Montage von Windturbinen, die Produktion von Generatoren und die branchenweit erste intelligente Fertigungsanlage für Windturbinenblätter. Mit der Produktion von 800 Turbinen innerhalb von 100 Tagen stellte das Unternehmen einen Branchenrekord auf. SANY legt auch großen Wert darauf, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern und die Energieeffizienz zu verbessern. Bis zum 31. Dezember 2023 haben die Turbinen von SANY kumulativ 84,2 Milliarden kWh saubere Energie erzeugt und die globalen CO2-Emissionen um 48,01 Millionen Tonnen reduziert. Neben dem Wachstum der Branche in Indien, Kasachstan und auf den Philippinen sowie aktiven Investitionen in Serbien und Zentralasien engagiert sich SANY für die Förderung der globalen Zusammenarbeit, um die Entwicklung voranzutreiben und eine widerstandsfähige globale Windenergie-Lieferkette aufzubauen.

SANY freut sich darauf, Sie in Halle A3, Stand 320 in Hamburg begrüßen zu dürfen. Der Weg zu einer umweltfreundlicheren Zukunft wird durch eine intelligente Fertigung vorangetrieben. SANY Renewable Energy wird sich weiterhin dafür einsetzen, die intelligente Fertigung und die ökologische Nachhaltigkeit voranzutreiben und Hand in Hand mit der gesamten Branche zu arbeiten, um zum COP28-Ziel einer Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 beizutragen und den Netto-Null-Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2505790/SANY_Renewable_Energy.mp4

