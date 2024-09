Alexander Karp verkauft Aktien im Wert von 300 Millionen USD – Was steckt dahinter?

In den letzten Tagen hat Alexander Karp, CEO von Palantir Technologies, Aktien im Wert von über 300 Millionen US-Dollar verkauft. Die Verkäufe fanden am 16. und 17. September statt, wobei Karp am ersten Tag 4,5 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa 36 US-Dollar veräußerte, was einem Gesamtwert von 162,3 Millionen US-Dollar entspricht. Am folgenden Tag setzte er den Verkauf fort und veräußerte 4.048.271 Aktien für rund 154,4 Millionen US-Dollar sowie weitere 205.227 Aktien zu 37,04 US-Dollar. Diese Transaktionen wurden im Rahmen eines Handelsplans nach Regel 10b5-1 durchgeführt, der es Unternehmensinsidern ermöglicht, Aktien zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt zu verkaufen, ohne im Besitz nicht öffentlicher Informationen zu sein.

Die Verkäufe von Karp sind Teil eines im Dezember des Vorjahres festgelegten Plans. Zuvor hatte er Optionen ausgeübt und Stammaktien der Klasse B in Klasse A umgewandelt, was seinen Anteil am Unternehmen erhöhte. Trotz dieser Verkäufe hat sich sein direkter Besitz verringert. Auch Peter Thiel, Mitbegründer von Palantir, hat einen automatisierten Handelsplan aufgestellt, der den Verkauf von bis zu 28.590.737 Aktien bis Ende 2025 erlaubt, jedoch bisher keine Verkäufe initiiert.