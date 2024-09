Allianz Lebensversicherung: Hohe Solvabilität und steigende Dividenden im Blick!

Die Allianz Lebensversicherung verfügt über außergewöhnliche Kapitalreserven, die als einzigartig in der Versicherungsbranche gelten. Analysten der Berenberg Bank hegen die Hoffnung auf baldige Dividendenerhöhungen, da das Überschusskapital im Lebensversicherungsgeschäft der Allianz signifikant ist und in Anbetracht stabiler risikofreier Zinssätze in Europa schrittweise freigesetzt werden könnte.

In einer aktuellen Analyse hebt der Berenberg-Analyst Michael Huttner die Solvabilitätsquote von Allianz Leben hervor, die mit 268 Prozent deutlich über der des gesamten Allianz-Konzerns liegt, der eine Quote von 206 Prozent aufweist. Ein Teil des Kapitals in Höhe von 3,3 Milliarden Euro wird aufgrund seiner eingeschränkten Verfügbarkeit nicht in den Eigenmitteln des Konzerns berücksichtigt. Nach Anpassung dieser Summe und Berücksichtigung von Diversifikationseffekten schätzt Huttner, dass die Solvabilitätsquote des restlichen Konzerns bei 182 Prozent liegt. Diese hohe Solvabilität von Allianz Leben eröffnet die Möglichkeit, die Dividendenzahlungen an die Konzernmutter erheblich zu steigern.